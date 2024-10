Engine SE01 : le premier robot qui marche avec plus de classe qu’un humain !

L’entreprise chinoise EngineAI Robotics vient de dévoiler SE01 : le premier robot humanoïde capable de se déplacer de façon naturelle et élégante à la manière d’un humain, grâce à un réseau de neurones ultra-avancé et un design unique. Un nouveau cap est franchi dans l’évolution des robots !

Avec son Optimus dévoilé en 2021, Tesla a inauguré le début d’un nouveau chapitre pour l’industrie des robots humanoïdes. Par la suite, de nombreuses autres entreprises ont commencé à développer leurs propres machines bipèdes : 1X, Figure, Unitree, Agility…

On peut donc considérer Tesla comme l’un des pionniers du secteur. Début octobre 2024, lors de l’événement « We, Robot », la firme a d’ailleurs offert un aperçu des progrès réalisés par Optimus avec une flotte de prototypes servant des cocktails et discutant avec les visiteurs.

Toutefois, malgré les sommes colossales investies par Elon Musk dans ce projet, Optimus se déplace lentement et sa démarche demeure maladroite et peu naturelle.

Le 24 octobre 2024, Tesla s’est fait couper l’herbe sous le pied par l’entreprise chinoise EngineAI Robotics basée à Shenzhen.

Celle-ci vient d’annoncer le lancement mondial de son premier humanoïde : SE01. L’un de ses principaux points forts est son réseau de neurones à la pointe de la technologie, qui lui confère une démarche naturelle !

Une démarche élégante et chaloupée, plus humaine que jamais !

Ceci lui permet de surmonter l’un des principaux défis de la robotique en se déplaçant de façon élégante et efficace énergétiquement.

Une telle capacité peut sembler anecdotique, mais elle réduit considérablement l’écart comportemental entre les robots et les humains.

Avec sa démarche chaloupée, SE01 se déplace par foulées douces, rapides et fluides. Il met donc fin au stéréotype du robot marchant de façon saccadée, genoux pliés avant de trébucher. Un cliché souvent mis en avant par les sceptiques et les détracteurs de cette technologie !

Afin d’accomplir cette prouesse technique, l’équipe d’EngineAI a développé une technologie dernier cri tout en travaillant méticuleusement sur le design du produit.

Elle a créé un module de joint harmonique intégré, et a augmenté l’intelligence et la flexibilité du robot en combinant l’apprentissage par renforcement et par imitation dans ses solutions de contrôle de mouvement.

Le fruit de ces efforts est un robot SE01 doté d’une démarche humaine et naturelle, qui marque une nouvelle étape dans l’évolution des machines intelligentes !

Un robot solide et léger, doté d’une vision affutée

En termes de hardware, SE01 est équipé de deux processeurs NVIDIA et Intel et de trois ensembles de caméras stéréo à haute précision. Ces composants forment un système de réseau de neurones visuel hautement avancé.

Ainsi, le robot est doté d’une excellente perception visuelle et de capacités d’analyse dans des environnements complexes. Il est exploitable dans les domaines de la recherche et de l’éducation, mais aussi dans les situations industrielles les plus complexes.

Son enveloppe corporelle est constituée d’un alliage d’aluminium de qualité aérospatiale, qui rend son corps à la fois robuste et léger et améliore considérablement la durée de vie de sa structure mécanique.

De plus, en obtenant un mouvement fluide et naturel sans avoir recours aux capteurs de force à six dimensions et aux actionneurs à vis à rouleaux traditionnels, l’équipe a considérablement accru la fiabilité du produit tout en réduisant les coûts.

EngineAI Robotics : l’entreprise qui veut fusionner l’art et la technologie

Selon le CEO et fondateur d’EngineAI Robotics, Zhao Tongyang, le lancement de SE01 n’est pas seulement une avancée technologique majeure. Il représente une fusion entre l’art et la technologie.

D’après lui, « notre but est de faire en sorte que la technologie robotique serve réellement l’humanité, et à travers l’approfondissement de l’innovation technologique et l’expansion du marché, nous visons à intégrer les robots intelligents incarnés dans tous les aspects de la vie ».

Depuis sa création, EngineAI Robotics a établi une feuille de route R&D très exigeante pour s’assurer de rester à l’avant-garde de la technologie et de surpasser la concurrence sur le marché.

La firme prévoit de compléter sa première gamme de produits d’ici la fin 2024, et de vendre plus de 1000 unités par an d’ici 2025.

Elle prévoit également d’exploiter sa technologie pour lancer d’autres gammes de produits adaptées à un usage industriel ou domestique.

New video of EngineAI SE01: walking around in their lab. It’s a real robot. https://t.co/wDWvTv53Sz pic.twitter.com/4DUAzXCzhP — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) October 26, 2024

Son objectif est d’atteindre l’équilibre parfait entre performance et praticité, afin de bouleverser le marché actuel des robots humanoïdes et de se hisser parmi les leaders mondiaux de cette industrie futuriste !

Je suis personnellement très impressionné par ce robot, et par la vitesse à laquelle les robots humanoïdes s’améliorent grâce aux efforts des entreprises du monde entier.

D’ici peu, je pense que ces machines nous côtoieront au quotidien et pourraient même se fondre dans la foule parmi les humains !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous surpris par le naturel de la démarche de SE01 ? Estimez-vous qu’il s’agisse d’une caractéristique importante pour les robots humanoïdes ? Partagez votre avis en commentaire !

