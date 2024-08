Et si Akira Toriyama avait créé un manga Zelda ? L’IA imagine ce chef d’oeuvre manqué

Depuis un certain temps, on observe des IA qui créent des versions ultra-réalistes des animés. Aujourd'hui, c'est Zelda qui se présente comme un dessin d'Akira Toriyama.

Plusieurs sites et applications offrent maintenant la chance d'interagir avec des intelligences artificielles, qui transforment des idées en œuvres visuelles remarquables. Une de ces IA a récemment produit une série d'images qui offrent une adaptation très réaliste de Dragon Ball, élaborée à partir de descriptions textuelles.

Cette fois, une intelligence artificielle a conçu une version de Zelda, imaginée comme si elle avait été dessinée par Akira Toriyama. Découvrons ce nouvel univers visuel.

C'est parti…

Pour commencer, parlons d'abord de Zelda. Depuis 1986, Zelda est un pilier de l'univers Nintendo, débutant avec « The Legend of Zelda ». Elle est la gardienne de la Triforce et protectrice du royaume d'Hyrule.

C'est dans ce but que sa figure a évolué, surpassant celle de Link, son compagnon habituel. Grâce à ses combats contre le mal, elle est devenue la véritable icône de la série.

Alors, qui est Akira Toriyama ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Toriyama, figure légendaire du manga, a profondément marqué ce monde avec « Dragon Ball ». En 1984, Toriyama mettait fin à « Dr Slump » pour se consacrer à « Dragon Ball ».

Inspiré par des récits mythologiques et des combats épiques, il crée Goku, un personnage qui deviendra un symbole mondial. Donc, en associant son talent à Zelda, il aurait injecté un mélange captivant de comédie et d'action.

Malheureusement, ce croisement de génies reste un rêve. Toriyama nous a quittés en 2024, laissant ce potentiel inexploité. Mais grâce à des IA comme Dall-E et Midjourney, nous pouvons tout de même visualiser ce qui aurait pu être.

Découvrez la version IA de Zelda dessinée par Akira Toriyama

Quelle touche Toriyama aurait-il apporté à l'aventure de Zelda ? L'intensité dramatique et les combats dynamiques, caractéristiques de Dragon Ball, auraient apporté une nouvelle dimension à l'histoire de Zelda.

En combinant l'attrait universel de Zelda avec le style narratif et visuel de Toriyama, on aurait pu assister à la naissance d'une nouvelle référence dans les deux industries.

Les fans de longue date auraient découvert Zelda sous un nouveau jour, tandis que les admirateurs de Toriyama auraient été introduits à l'épopée de Hyrule.

Voici comment l'IA a imaginé Zelda si elle était dessinée par Akira Toriyama :

Alors, comment trouvez-vous ces images de Zelda ? N'est-ce pas incroyable ? Donnez votre avis en commentaire !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.