Facebook veut remplacer vos amis par des IA : pourquoi les internautes sont dégoûtés ?

Face à l’exode de ses utilisateurs réels, Facebook annonce un projet controversé. Il pense intégrer des « utilisateurs » alimentés par l’IA pour maintenir l’apparence d’une communauté active. Une décision qui suscite de vives réactions de la part des internautes.

Les réactions sont vives sur les réseaux sociaux après l’annonce de Meta concernant l’intégration d’« utilisateurs alimentés par l’IA » sur Facebook, autrement dits bots. Cette décision suscite un véritable émoi parmi les internautes, qui dénoncent ce recours à de faux profils pour remplacer les utilisateurs réels.

Des « utilisateurs IA » pour remplacer ses membres réels ? Pourquoi ce projet de Facebook est-il controversé ?

Selon un rapport du Financial Times, Meta envisage d’introduire des « personnages alimentés par l’IA» sur Facebook. Mais pourquoi une telle décision ? Cette décision a été prise pour dynamiser l’engagement sur la plateforme en déclin.

Certes, c’est un projet qui vise à stimuler l’interaction sur ce réseau. Toutefois, il survient alors que des robots non autorisés perturbent déjà des réseaux comme Instagram depuis plusieurs années.

Connor Hayes, vice-président des produits pour l’IA générative de Meta, a déclaré au FT : « Nous prévoyons que ces IA évolueront pour exister sur nos plateformes de la même manière que les comptes d’utilisateurs, avec des bios, des photos de profil et la capacité de générer et partager du contenu IA. »

Bien évidemment, aucune date précise n’a pas encore été avancée pour la mise en œuvre de ce plan. Cependant, Hayes a révélé que « des centaines de milliers » de ces personnages ont déjà été créés, bien que la majorité d’entre eux restent privés pour l’instant.

Cette annonce a immédiatement déclenché des réactions sur le subredditor/futurology, où un utilisateur a résumé le projet ainsi : « Traduction : Nos vrais utilisateurs quittent la plateforme, donc nous allons les remplacer par de faux utilisateurs. »

Comme l’a souligné un internaute, « les annonceurs qui achètent de l’espace sur Facebook ne pourront pas non plus faire la différence, donc ce sera juste plus de clics et plus de revenus publicitaires ».

Cette réflexion sur les impacts possibles pour la publicité sur la plateforme a particulièrement choqué les Redditors. « La publicité étant leur principale source de revenus, comment cela peut-il être légal sans tromper les annonceurs ? », s’interroge un autre utilisateur.

« S’ils affirment que leurs impressions et engagements proviennent de vrais utilisateurs, mais que ce sont des bots, cela ressemble à un mensonge pur et simple. C’est hallucinant qu’ils fassent ça tout en augmentant leurs profits. »

People Are Disgusted by Facebook’s Plan to Deploy AI-Powered “Users”

https://t.co/yTT1afj0ni — Denee Burns (@deneeburns) January 2, 2025

D’autres estiment que cette initiative est une raison supplémentaire de quitter Facebook. « Mon fil d’actualités est déjà presque entièrement composé de pages avec lesquelles je n’ai jamais interagi, et maintenant, avec l’arrivée de ces faux utilisateurs, mes vrais contacts seront encore plus difficiles à repérer », déplore un utilisateur.

Malheureusement, certains pensent que les utilisateurs les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou ceux qui croient facilement aux erreurs de l’IA, ne réaliseront peut-être jamais la différence. « Les personnes âgées sont probablement les moins susceptibles de remarquer ce changement », a conclu un autre internaute.

Je suis du même avis que ce dernier utilisateur ! Et vous, qu’en pensez-vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.