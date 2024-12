Faire ses courses de Noël avec ChatGPT ? J’ai testé pour vous !

Les fêtes de fin d’année arrivent rapidement et avec elles, la quête du cadeau parfait. Si vous en avez assez de passer des heures à chercher des idées, pourquoi ne pas essayer un chatbot IA comme ChatGPT pour vous aider à trouver un cadeau de Noël ?

J’ai testé cette nouvelle méthode d’achat de Noël et voici ce que j’ai découvert.

ChatGPT, un assistant personnel qui simplifie vos recherches

ChatGPT, alimenté par l’IA, se positionne comme un assistant de shopping personnel. Il vous aide à trouver des idées cadeaux en quelques secondes. En posant des questions simples comme « Quel cadeau offrir à un passionné de technologie ? », le chatbot génère des suggestions adaptées à vos besoins. Ces suggestions sont basées sur une vaste base de données de produits disponibles en ligne.

J’ai testé une demande plus précise : « Quel est le meilleur cadeau high-tech pour un adolescent ? » ChatGPT a répondu rapidement avec une liste d’idées qui vont des casques audio aux gadgets connectés. Il a même fourni des informations détaillées sur chaque produit, en incluant les avantages et les options en fonction de mon budget.

ChatGPT va au-delà des fonctions basiques des anciens assistants d’achat de Noël. Ces derniers se limitaient souvent à aider à suivre des commandes ou à effectuer des retours. Avec ChatGPT, l’interaction est plus riche et plus fluide. Vous pouvez poser des questions ouvertes et obtenir des réponses détaillées en retour.

Perplexity AI

Perplexity AI, un autre acteur du shopping basé sur l’IA, propose une approche différente. Contrairement à ChatGPT, il agit davantage comme un moteur de recherche conversationnel. Par exemple, j’ai posé la question : « Quelles sont les meilleures bottes en cuir pour femmes ? » Perplexity AI m’a renvoyé des résultats de produits provenant de plusieurs sources, y compris Amazon et Best Buy.

Ce qui distingue Perplexity AI, c’est son engagement à fournir des résultats non sponsorisés. Selon la société, les suggestions de produits ne sont pas influencées par des partenariats commerciaux. Cette transparence est un atout majeur pour les consommateurs souhaitant éviter les biais dans les recommandations.

De plus, Perplexity AI invite les détaillants à partager leurs données produit. Ceux qui le font augmentent leurs chances de voir leurs articles recommandés. Cela pourrait transformer la manière dont les marques interagissent avec les moteurs de recherche conversationnels.

Amazon Rufus

Amazon a également lancé son propre assistant IA, Rufus, qui connaît un grand succès. Rufus répond à des questions similaires, comme « Quelle est la meilleure enceinte Bluetooth ? » et il peut également analyser les tendances actuelles du marché. Cependant, contrairement à ChatGPT, Rufus semble se concentrer davantage sur la vente de produits spécifiques d’Amazon. Il vous aide principalement à trouver des articles dans le catalogue Amazon, alors que ChatGPT peut vous guider vers plusieurs plateformes.

Bien que l’utilisation d’un chatbot IA comme ChatGPT soit prometteuse, elle n’est pas sans limites. Parfois, les suggestions peuvent être génériques. Il est possible que certains produits ne correspondent pas tout à fait à vos attentes. Cependant, pour ceux qui manquent de temps ou d’idées pour Noël, ChatGPT peut être un excellent point de départ. Il est rapide, efficace et surtout, il simplifie le processus de recherche de cadeaux.

Pour véritablement révolutionner les achats, ces chatbots devront continuer à s’améliorer. Ils devront être capables de se souvenir des préférences des utilisateurs, de proposer des recommandations encore plus personnalisées et de s’assurer de l’exactitude des informations fournies. Mais en attendant, ils offrent déjà une aide précieuse. Cette année, vos courses de Noël pourraient bien être moins stressantes grâce à l’intelligence artificielle.

