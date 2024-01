Plus rapide que la préfecture ? Ce hacker français vendait des CNI sur le Dark Web

Le Dark Web est désormais un lieu de transactions de référence pour les hackers. Cette tendance est en vogue en France. Effectivement, un hacker français a vendu plusieurs des pièces d’identité sur cette face cachée d’internet.

Vendre de fausses cartes d’identité sur le Dark Web. C’est un des business les plus lucratifs en ce moment. Et ces hackers français ont saisi cette opportunité. François Kerla, 51 ans, et Jonathan Branger, 33 ans, sont les cerveaux de cette opération. Cependant, la police a mis fin à leur plan. Cette affaire montre encore une fois la gravité des transactions sur le Dark Web.

Une collaboration entre la police française et la police thaïlandaise

Remontons au tout début de cette histoire. Les deux français, François et Jonathan, menaient leurs petites affaires dans le nord de la Thaïlande. Ils vendaient de fausses cartes d’identité sur le Dark Web. Leur business était si florissant à l’époque. Et cette intrigue a alerté les autorités locales. Ces derniers n’ont pas hésité à fouiller les domiciles de ces escrocs le 18 janvier dernier.

Toutefois, François a réussi à échapper à la police. Mais les pièces à conviction sont contre lui. Les forces de l’ordre thaïlandaises ont trouvé une imprimante, une plastifieuse, des tampons, et différents appareils sophistiqués pour fabriquer les pièces d’identité. La police a aussi saisi des tablettes, et d’autres matériels high-tech. C’est une évidence, François est le fournisseur. Jonathan se chargerait de la promotion et de la vente.

De son côté, Jonathan a été arrêté par la police thaïlandaise. Elle a ensuite extradé le suspect, ainsi que les preuves en France. L’objectif est de faciliter l’arrestation de François. Des indices affirment qu’il est déjà dans le territoire à l’heure actuelle.

À noter que la conception de fausses cartes d’identité, ainsi que la promotion de cette activité sont des actes criminels. Selon la police, les dommages sont estimés à plus de 90 millions d’euros.

Une activité sous couverture

La police thaïlandaise mène une enquête approfondie après l’arrestation de Jonathan. Des officiers ont alors interrogé la femme de François pour trouver une piste de localisation en France. Mais sa réponse a été très étonnante. Elle n’était pas du tout au courant de l’activité de son mari sur le Dark Web. Mais elle a juste affirmé qu’il arrivait toujours à boucler les fins de mois. Il y avait même des moments où le français était vraiment à l’aise financièrement.

François a œuvré comme professeur de langues dans une fondation dans son village. Son allié, Jonathan, était aussi un des employés. La police a alors trouvé un lien entre les deux suspects.

Des transactions indétectables sur le Dark Web

L’anonymat est le mot d’ordre sur le Dark Web. Cette tendance favorise les activités illicites sur la plateforme. Et cette affaire de fausses cartes d’identité prouve encore cette situation. Il est très difficile de tracer les transactions sur la face cachée d’internet.

De plus, les échanges se font par l’intermédiaire des cryptomonnaies. Ces monnaies virtuelles ne facilitent pas la tâche des autorités.