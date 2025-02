Future Family vous promet un bébé… ou votre argent

La fécondation in vitro (FIV) est une solution pour de nombreux couples confrontés à l’infertilité. Pourtant, ce parcours médical est souvent épuisant émotionnellement et financièrement. Aux États-Unis, les traitements coûtent en moyenne 40 000 dollars pour deux cycles, sans aucune garantie de succès.

La start-up Future Family, basée à San Francisco, veut changer la donne. Avec son nouveau produit d’assurance Orange Shield, elle offre un remboursement aux couples dont la FIV échoue.

— « Notre objectif est simple : aider à créer davantage de familles en rendant la FIV efficace, abordable et moins stressante », explique Claire Tomkins, PDG et cofondatrice de Future Family.

Future Family propose une assurance sur deux cycles de FIV, avec une approche inspirée des assurances voyage. Les couples souscrivent une couverture à hauteur de 20 % du coût total, soit 3 000 dollars d’acompte et 999 dollars par mois pendant cinq mois.

Si, après ces deux cycles, aucune grossesse viable n’est obtenue, l’assurance permet un remboursement. Elle couvre également les cas de perte du bébé dans les deux semaines suivant la naissance.

L’assurance est disponible dans les cliniques participantes et peut être réglée en versements mensuels ou forfaitaires. La couverture peut aller jusqu’à 50 000 dollars. Cette somme englobe tous les frais admissibles liés au traitement.

Qui peut bénéficier de cette assurance ?

L’admissibilité repose sur plusieurs critères médicaux et personnels. Les patients âgés de 38 ans et plus utilisant leurs propres ovules ne sont pas éligibles. Cependant, ceux du même âge peuvent souscrire s’ils utilisent des ovules de donneuse.

Parmi les autres critères pris en compte figurent les antécédents médicaux, les habitudes de vie comme le tabagisme et l’historique d’infertilité. L’objectif est d’assurer que la probabilité de succès soit suffisamment élevée pour garantir un modèle viable.

Future Family, un acteur majeur de la fertilité aux États-Unis

Fondée en 2016, Future Family a déjà accompagné plus de 10 000 familles dans leur parcours de FIV. L’entreprise propose aussi des financements pour la fertilité. Cela inclut la congélation des ovules et un coaching individuel.

Depuis son lancement, elle a distribué 200 millions de dollars de crédits et levé 150 millions de dollars de financement, avec des investisseurs comme Munich Re Ventures et TriVentures.

La fécondation in vitro attire de plus en plus de start-ups, comme Lushi, qui a récemment levé 5 millions de dollars pour proposer des solutions de bien-être en fertilité. Avec Orange Shield, Future Family apporte une innovation qui offre aux couples une meilleure sécurité financière et psychologique dans leur parcours vers la parentalité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.