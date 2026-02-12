GamsGo et Sharesub: quel est le meilleur choix en 2026?

Les abonnements numériques coûtent de plus en plus cher. Entre Netflix, Spotify, Disney+ et tous les autres services qu’on utilise au quotidien, la facture grimpe vite.



C’est là que des plateformes comme GamsGo et Sharesub entrent en jeu, promettant de réduire ces coûts parfois jusqu’à 70 %. Mais attention, ces deux services ne fonctionnent pas du tout de la même manière. D’où la question de savoir lequel choisir pour économiser sans prendre de risques. Dans cet article, nous mettons à votre disposition un guide comparatif complet afin que vous puissiez choisir la meilleure solution qui correspond vraiment à vos besoins.

Sharesub et GamsGo fonctionnent-ils vraiment de la même façon ?

Sharesub et GamsGo sont deux plateformes qui fonctionnent de manières différentes. Les deux plateformes proposent le partage d’abonnement à prix réduit, mais leur approche est complètement différente.

GamsGo : Non modifié et sécurisé

GamsGo exploite une plateforme de services numériques à l’échelle mondiale, où les utilisateurs peuvent acheter à faible coût des comptes officiels des principales plateformes et profiter facilement de contenus numériques de haute qualité.

La plateforme existe depuis 2020 et compte désormais plus de deux millions d’utilisateurs dans le monde. Elle propose l’accès à plusieurs services différents : Netflix pas cher, Spotify, YouTube Premium, ChatGPT Plus et Disney+. Une fois votre paiement effectué, vous recevez vos identifiants en quelques secondes ou minutes. Pas besoin d’attendre qu’un propriétaire de compte vous accepte ou vous envoie un lien. Tout est automatisé, et la plateforme gère elle-même le renouvellement des abonnements.

Sharesub : le partage de comptes entre utilisateurs

Sharesub, de son côté, mise sur un modèle peer-to-peer, c’est-à-dire du partage entre particuliers. Ici, ce ne sont pas des comptes achetés par la plateforme, mais de vrais utilisateurs qui proposent leurs places inutilisées.

Imaginons que vous ayez un compte Netflix avec un abonnement famille disposant de 5 profils, mais que vous n’en utilisiez que deux. Au lieu de payer tout seul, vous pouvez mettre les trois places restantes sur Sharesub. D’autres personnes les rejoignent, paient leur part, et vous récupérez une partie de vos frais mensuels directement sur votre compte bancaire.

GamsGo vs Sharesub : les principaux critères de comparaison

Pour bien choisir entre ces deux plateformes, il faut comparer ce qui compte vraiment : le mode d’accès, la sécurité, les prix et la variété des services.

Modèle de service et mode d’accès

Sur GamsGo, tout est immédiat. Vous sélectionnez votre service, vous payez, et vous recevez vos identifiants en quelques minutes maximum. Pas d’intermédiaire, pas d’attente : l’activation est automatique.

Sharesub demande un peu plus de patience. Vous devez d’abord trouver un propriétaire qui propose l’abonnement que vous cherchez, puis attendre qu’il accepte votre demande et vous envoie le lien d’invitation. Ce processus prend généralement entre 2 et 5 minutes, mais ça peut parfois traîner plusieurs heures si le propriétaire n’est pas réactif. Une fois dans le groupe, votre expérience dépend aussi de la bonne volonté du propriétaire.

Protection et confidentialité

GamsGo a son siège à Londres, au Royaume-Uni et affiche une politique de confidentialité détaillée conforme au RGPD européen. La plateforme utilise un chiffrement pour protéger les données personnelles et propose un contact dédié pour toute demande liée aux données. Les paiements sont gérés via Stripe, ce qui est rassurant, et GamsGo propose un support client 24 h/7.

Sharesub respecte aussi le RGPD européen et reste transparente sur son fonctionnement. Les données personnelles sont protégées et vous savez exactement où va votre argent. Les paiements passent par un système d’entiercement sécurisé, et en cas de problème, vous pouvez obtenir un remboursement sous 24 à 48 heures en moyenne. Le service client est disponible 7 jours sur 7.

Prix et coût réel pour l’utilisateur

GamsGo est clairement le moins cher des deux. Les abonnements coûtent en moyenne entre 2 et 5 euros par mois. Pour vous donner une idée concrète :

Premium : environ 3,17 €/mois

environ 3,17 €/mois ChatGPT Plus : 4,77 €/mois

4,77 €/mois YouTube Premium : 5,67 €/mois

5,67 €/mois Disney+ : 4,17 €/mois

4,17 €/mois Gemini Pro : 1,67 €/mois

Ces prix représentent des économies de 70 à 85 % par rapport aux tarifs officiels.

Sharesub, par contre, est un peu plus cher, mais reste compétitif. Les prix dépendent du nombre de personnes qui partagent et du coût initial de l’abonnement

Services et plateformes disponibles

GamsGo propose plus de 90 services répartis dans plusieurs catégories : streaming vidéo (Netflix, Disney+, Crunchyroll), musique (Spotify, Deezer), outils d’IA (ChatGPT Plus, Claude Pro, Midjourney), productivité (Microsoft 365, Canva), et même des plateformes de lecture.

Sharesub va encore plus loin avec plus de 200 abonnements disponibles. On y trouve des services très variés : Apple Music, Amazon Prime, Office 365, Adobe Creative Suite, des jeux vidéo, des VPN et même des abonnements de presse.

GamsGo ou Sharesub : quelle plateforme est la plus fiable?

D’un point de vue des avis utilisateurs, les deux plateformes ont acquis une grande confiance.

GamsGo a reçu plus de 13 700 avis sur Trustpilot, dont 80 % des utilisateurs lui ont attribué une note de 5 étoiles. Bien que des problèmes occasionnels tels que « l’insuffisance des stocks de certains produits » aient été mentionnés, les retours restent globalement très positifs, ce qui témoigne de la stabilité et de la fiabilité de la plateforme. Les ruptures de stock occasionnelles peuvent entraîner des retards d’activation, mais cela reste compréhensible.

En revanche, Sharesub affiche une note de 4,4/5 avec environ 3 500 avis, les plaintes étant principalement liées à l’absence de réponse des propriétaires ou aux retards d’activation des abonnements. Pour les utilisateurs, ces retards d’activation des comptes peuvent être frustrants.

Avis et retours d’expérience des utilisateurs

Voici un aperçu de quelques avis et retours d’expérience des utilisateurs de ces plateformes :

GamsGo

“ Service client réactif et efficace ; problème dû à une erreur de compte bien expliqué et résolu ; expérience globale satisfaisante.” _ Gerard Gossier

“J’ai expérimenté le service d’abonnement sur le site GamsGo. Ils facturent, mais leurs frais sont bas et raisonnables, le support du service client en ligne a répondu à mes questions et a pris le temps de m’expliquer, leur support m’a beaucoup aidé, je leur fais confiance.” _ Porter Dionne

“J’adore ce système d’abonnement à prix réduit, mais récemment, il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau des comptes Netflix et Spotify.” _ Lou Ann.

Sharesub

“Ce site fonctionne très bien. C’est cool de partager ses abonnements, c’est des économies pour tout le monde. Je n’y suis pas depuis longtemps, mais pour le moment je suis content du service.” _ Edi

“Bon service, mais les commissions prises sont importantes quand on calcule tout.” _ Mikael Haurine

“Inscrite depuis quelques années maintenant, je recommande autant pour partager un abonnement que pour en rejoindre. L’équipe est très réactive en cas de problème et prend soin de toujours tout vérifier. Au top ! _ Océanne.

Verdict final: GamsGo ou Sharesub?

En résumé, les deux plateformes ont leurs points forts. GamsGo est la solution idéale si vous voulez des prix imbattables et un accès immédiat. Avec des économies allant jusqu’à 85 %, c’est difficile de trouver moins cher sur le marché. La plateforme est sécurisée, conforme au RGPD, et des millions d’utilisateurs l’utilisent quotidiennement sans problème. L’activation est instantanée, et vous n’avez rien à gérer : vous payez, vous recevez vos identifiants, et c’est parti. Sharesub propose des tarifs légèrement plus élevés, mais offre une transparence totale : vous savez à qui vous envoyez votre argent.

Toutefois, pour maximiser vos économies avec un service efficace, GamsGo reste le meilleur du rapport qualité-prix. Les deux options sont fiables et méritent d’être testées selon vos priorités.

Foire aux questions (FAQ)

GamsGo est-il fiable?

Oui, GamsGo est fiable pour accéder à des abonnements numériques à prix réduit. Avec plus de 13 700 avis sur Trustpilot, 80% des utilisateurs attribuent 5 étoiles. Les retours sont généralement positifs, saluant sa simplicité et ses tarifs attractifs, bien que quelques commentaires mentionnent des retards d’activation.

GamsGo permet d’acheter des abonnements numériques à bas prix en partageant des comptes officiels. Les utilisateurs choisissent un service (Netflix, Spotify), paient pour un profil partagé et obtiennent rapidement l’accès. Le processus est simple et rapide, optimisant les coûts sans nécessiter de coordination complexe.

Quel est le meilleur site de partage d’abonnement ?

Le meilleur site dépend des besoins. GamsGo se distingue par son interface simple, son accès rapide aux abonnements et ses prix compétitifs. C’est une option idéale pour ceux qui cherchent une solution facile et abordable. D’autres sites peuvent offrir des expériences plus communautaires ou formelles, mais à un coût potentiellement plus élevé.

