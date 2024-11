Gemini Remember : l’IA de Google vous mémorise pour des réponses sur mesure

Grâce à Gemini Remember, Google transforme la façon dont vous interagissez avec une intelligence artificielle. Ce chatbot ne se contente plus de répondre à vos questions ! Il apprend à vous connaître, mémorise vos préférences et personnalise ses réponses pour mieux vous servir. Un véritable bond en avant dans l’expérience utilisateur.

Google a franchi un cap avec Gemini Remember, une mise à jour qui permet à son chatbot IA de retenir certaines informations sur vous. Grâce à cela, ses réponses deviennent de plus en plus pertinentes, adaptées à vos intérêts et préférences. Que ce soit pour suggérer une recette qui correspond à votre style de vie, ou pour fournir des conseils liés à votre métier, Gemini s’ajuste à vos besoins.

Avec Gemini Remember, le chatbot avancée de Google vous connaît mieux à chaque interaction. Cette IA peut donc se souvenir de ce que vous partagez avec lui pour personnaliser ses réponses ensuite.

Ainsi, pendant que vous discutez avec Gemini, vous pouvez mentionner vos passions, votre boulot, vos loisirs ou même votre style de cuisine préféré. Et si vous voulez aller plus loin ? Allez dans la page « Informations enregistrées » et mettez juste à jour manuellement vos préférences. Par exemple, vous pouvez demander à Gemini de ne proposer que des menus végétariens.

Je me souviens qu’OpenAI a aussi lancé une fonctionnalité Mémoire pour ChatGPT Plus en avril. Cela marche à peu près pareil. Vous pouvez par exemple rappeler à l’IA que vous aimez les pizzas ou que vous êtes comptable.

La différence, c’est que Gemini s’améliore grâce à son intégration dans tout l’écosystème Google. J’imagine déjà les possibilités si Google Agenda et Gemini Remember commencent à collaborer pour planifier mes journées ! Mais attention, je vous conseille tout de même de garder un œil sur votre vie privée. Après tout, même les IA ont besoin de limites !

Alors, Gemini Remember vous séduit-il ? Si vous pouviez choisir une chose que votre IA mémorise pour vous, ce serait quoi ? Nous voulons connaître vos idées, laissez un commentaire !

