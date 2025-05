Google prépare une IA pour vos enfants : faut-il les laisser l’utiliser ?

À partir du 5 mai 2025, Google étend l’accès de son IA phare, Gemini, à des enfants de moins de 13 ans.

Cette course technologique m’inquiète de plus en plus. Google lance une version sécurisée de son chatbot IA destiné aux enfants de moins de 13 ans. Cet assistant permet aux enfants de poser des questions et d’explorer leur créativité. Même si Gemini for Kids nécessite un contrôle parental via Family Link, cela ne suffit pas à me rassurer.

Un public jeune pour cible

Permissivité, fonctionnalité… et désormais, cap sur un public plus jeune. Les géants de l’IA comme Google veulent séduire une nouvelle génération, dont des enfants, pour rester dans la course. L’éducation devient ainsi un terrain stratégique.

L’idée d’une IA au service de l’éducation n’a rien de nouveau. OpenAI a déjà lancé ChatGPT Edu, une version sécurisée pensée pour les universités. L’entreprise prévoit également des partenariats avec des lycées dès 2025.

OpenAI announced a partnership with Estonia to roll out ChatGPT Edu in all secondary schools, starting with 10th and 11th graders by September 2025, as part of the country’s AI Leap 2025 initiative to provide free AI tools and teacher training pic.twitter.com/juEd0EKqIB February 25, 2025

Contrairement à Google, qui vise les enfants avec Gemini for Kids, OpenAI cible les étudiants plus âgés, tout en prenant en compte les enjeux éthiques.

Google, de son côté, va ouvrir son IA Gemini aux enfants de moins de 13 ans. Honnêtement, je ne suis pas certain que ce soit vraiment nécessaire. Gemini for Kids sera disponible à partir de la semaine du 5 mai 2025.

Une IA éducative sous surveillance parentale

Google veut que son IA pour enfants les aide à faire leurs devoirs, réponde à leurs questions et stimule leur imagination. Comme toute IA éducative qui se respecte.

Gemini for Kids se présente comme une version sécurisée du chatbot Gemini. L’outil se veut éducatif et créatif, mais son utilisation reste encadrée.

Google promet des garde-fous stricts : contrôle parental obligatoire et filtres. En outre, il s’engage à ne pas utiliser les échanges pour entraîner ses modèles.

Des mécanismes spécifiques empêcheraient la collecte de données sensibles. Les parents, via Family Link, configurent l’accès et peuvent bloquer l’outil à tout moment.

Do we really want a lying robot whispering hallucinations in our kids’ ears? That’s what Google is proposing by rolling out AI mode to children under the age of 13. Gemini just told us @lilyraynyc is 9. Imagine if that happened with a bad guy, who used it to befriend real kids… pic.twitter.com/5X16eb1tWI — Goog Enough (@Goog_Enough) May 5, 2025

Mais il y a un hic. Google lui-même reconnaît les limites de cette IA pour enfants. Gemini for Kids peut se tromper. Même avec des filtres, l’outil pourrait encore laisser passer du contenu inapproprié.

Cela ne me rassure pas vraiment. Les régulateurs restent également prudents. L’Unesco appelle à des règles strictes pour encadrer l’usage de l’IA à l’école. De leur côté, les associations de protection de l’enfance alertent sur les risques psychologiques pour les plus jeunes.

