GPT-4.1 spécial code débarque : pourquoi les développeurs sont sous le choc ?

OpenAI lance trois nouveaux modèles avec GPT-4.1 et ses versions mini et nano, disponibles via son API. Ces modèles sont plus performants, en particulier pour aider à écrire du code.

Le 14 avril 2025, OpenAI a présenté GPT-4.1, une nouvelle série de modèles d’intelligence artificielle. Elle est composée de trois versions différentes et est disponible uniquement via une API. Ils se distinguent par leur projet qui promet de gros progrès pour écrire du code. De plus, ils permettent de mieux suivre les consignes et de comprendre des contextes complexes.

GPT-4.1, trois nouveau modèle qui n’est pas destiné à remplacer GPT-4o !

Juste après le lancement de GPT-4.1, des rumeurs ont circulé et laissaient entendre que les trois modèles GPT-4.1, GPT-4.1 mini et GPT-4.1 nano vont remplacer GPT-4o.

Selon OpenAI, ces modèles sont réservés aux développeurs. Le but est d’ailleurs de proposer une utilisation plus rapide, moins chère, et avec une capacité de traitement bien plus grande.

GPT-4.1 propose une performance plus poussée, car elle peut gérer jusqu’à 1 million de tokens, soit environ 750 000 mots par rapport à GPT-4o qui se limite à 128 000 tokens. Ainsi, on peut le placer au même niveau que le modèle Gemini de Google.

D’ailleurs, lors de nombreux tests de performance, GPT-4.1 arrive même à surpasser GPT-4o. En revanche, GPT-4o le dépasse lorsqu’il s’agit de traiter des images ou du son.

Côté prix, OpenAI propose une grille dégressive selon les modèles. Pour le modèle GPT-4o, le prix est à 2,5 $ pour 1 million de tokens en entrée et 10 $ en sortie. Pour GPT-4.1, le tarif est proposé à 2 $ en entrée et 8 $ en sortie.

Enfin, pour GPT-4.1 mini, il avoisine le 0,40 $ en entrée et 1,60 $ en sortie. Pour GPT-4.1 nano, le prix est à seulement 0,10 $ en entrée et 0,40 $ en sortie. C’est d’ailleurs un record de prix chez OpenAI.

Qu’est-ce que GPT-4.1 change pour les développeurs ?

L’arrivée de GPT-4.1 n’est pas uniquement une simple mise à jour technique. Il s’agit plutôt d’un vrai tournant pour la communauté des développeurs.

GPT-4.1 is a significant improvement over past models. 55% accuracy on SWE-Bench verified. It even beats reasoning models like o1 (high) and o3-mini.

Tout d’abord, ces nouveaux modèles vont accélérer la rédaction de code. Par ailleurs, ils permettent aussi d’aller plus loin dans l’automatisation, la création de prototypes ou encore la gestion de projets complexes.

Ces nouveaux modèles peuvent aussi mieux comprendre les instructions, et ce, même les plus complexes. De plus, ils sont capables d’écrire du code plus propre et limiter en même temps les erreurs.

Grâce à une base de données enrichie et des algorithmes plus performants, GPT-4.1 se montre beaucoup plus intuitif. C’est comme un assistant de codage qui peut anticiper vos besoins.

Si vous souhaitez creuser un peu plus, la documentation dédiée à GPT-4.1 et celle des modèles OpenAI en général donne tous les détails sur ces améliorations impressionnantes.

Vous êtes développeur ? Que pensez-vous de ces nouveaux modèles d’OpenAI ?

