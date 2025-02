Grand remplacement de l’emploi par l’IA : le Premier ministre indien s’exprime

Présent au Sommet d’action sur l’intelligence artificielle à Paris, le Premier ministre indien Narendra Modi a évoqué plusieurs points dans le domaine de l’IA, notamment le remplacement de l’emploi par l’IA.

Tout comme l’IA offre de nombreuses opportunités, cette technologie reste aussi un défi mondial. D’ailleurs, c’est dans ce cadre que le Premier ministre indien Narendra Modi a mis en avant certaines implications de cette technologie lors du Sommet d’action sur l’IA à Paris. Face aux craintes liées à l’emploi, il a appelé à des initiatives de formation adaptées. Il a également insisté sur la nécessité d’une IA impartiale et accessible aux pays du Sud et propose des systèmes open source transparents.

Le Premier ministre indien Narendra Modi inquiet face à la perte d’emploi due à l’IA ?

Modi a principalement abordé ses préoccupations liées à la perte d’emplois due à l’IA. Il a reconnu que l’IA représente l’une des perturbations les plus redoutées en matière d’emploi.

Toutefois, il n’a pas manqué de souligner que l’histoire montre que la technologie transforme le travail plutôt que de le faire disparaître. Il pense d’ailleurs que de nouveaux métiers émergent à mesure que la nature du travail évolue.

Il est aussi conscient qu’il existe encore des défis de l’IA liés à l’emploi et à la montée en compétence de la main-d’œuvre que les acteurs dans le domaine doivent encore surmonter.

Le Premier ministre a également souligné que l’IA a ce potentiel qui permet d’améliorer des secteurs clés tels que la santé, l’éducation et l’agriculture. De ce fait, elle pourrait accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et transformer des millions de vies.

Modi plaide pour une intelligence artificielle équitable et centrée sur l’humain

Le Premier ministre indien pense qu’il est avant tout important de distribuer de manière équitable l’IA, en particulier pour les pays du Sud. Il est même allé jusqu’à conseiller le développement des applications impartiales et centrées sur l’humain.

De plus, il a mis en garde contre les biais algorithmiques et a appelé à une coopération mondiale pour développer des systèmes open source transparents et des ensembles de données de qualité et lutter en même temps contre la désinformation et les deepfakes.

Pour terminer, il a alerté sur l’empreinte énergétique de l’IA. Pour y remédier, il pense qu’une alliance solaire internationale cofondée par l’Inde et la France est la meilleure des solutions. Il atteste que c’est avant tout une solution qui permet d’assurer un avenir technologique durable.

À mon avis, le Premier ministre indien a mis en lumière les plus grands défis de l’IA. Je pense d’ailleurs que ces propositions pourraient ouvrir la voie à des solutions adaptées et durables pour relever ces enjeux. Et vous, quel est votre avis !

