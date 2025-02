L’IA Grok 3 d’Elon Musk gratuite pour tout le monde ! Profitez-en, ça ne va pas durer !

L’IA la plus avancée de xAI débarque en accès libre ! Oui, Grok 3, le modèle de langage d’Elon Musk, est désormais gratuit pour tous… mais pour une durée limitée. Si vous voulez tester cette pépite sans payer un centime, c’est maintenant ou jamais !

Le modèle d’IA Grok 3 est accessible gratuitement à tous. Vous n’avez donc pas besoin d’abonnement, ni de barrière à l’entrée, juste une chance unique de voir et de tester la performance de l’IA tant glorifiée par Elon Musk. Mais, il annonce cet accès gratuit comme temporaire, sans préciser aucune date limite. En plus, les abonnés payants restent prioritaires et profitent de fonctionnalités exclusives.

Grok 3 est gratuit ? Une opportunité à ne pas manquer

Grok 3, le dernier modèle d’IA de xAI, est à présent accessible à tous et c’est gratuit ! Même sans payer un abonnement sur X, vous pouvez tester cette IA avancée. Mais attention ! Cette offre ne durera pas éternellement… Elon Musk parle d’une « courte période », sans préciser combien de temps exactement.

For a short time, Grok 3 is available for free to all! https://t.co/r5iLXi2pBm — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

Pour essayer Grok 3 sans payer, allez juste sur X ou sur le site Web de Grok. Lancez l’application autonome si vous l’avez. Ensuite, dans l’interface du chatbot, choisissez Grok 3 au lieu de Grok 2 dans le menu déroulant.

Vous pouvez aussi tester les nouvelles options Think et DeepSearch, réservées aux derniers modèles de xAI. Think booste le raisonnement logique tandis que DeepSearch, c’est un moteur de recherche survitaminé qui génère des résumés détaillés.

Version gratuite vs version payante : quelles différences ?

D’après Elon Musk, Grok 3 est « d’un ordre de grandeur plus performant » que la version précédente. Et pour cause ! Certains modèles de la famille Grok 3 ont un raisonnement de type humain, ce qui signifie qu’ils peuvent analyser des problèmes complexes avec plus de finesse.

Lors du lancement en livestream, j’ai aussi appris que l’IA excellait particulièrement pour les requêtes pointues en mathématiques, sciences et programmation.

Par contre, cette version gratuite de Grok 3, a ses limites. En cas d’affluence, les utilisateurs gratuits peuvent être mis en attente. Qui plus est, les abonnés payants (X Premium+ à 40$/mois ou SuperGrok à 30$/mois) ont un accès prioritaire.

Seuls les abonnés ont droit au mode Big Brain, très puissant pour résoudre des problèmes complexes. Sans oublier aussi que les abonnés de SuperGrok peuvent générer autant d’images qu’ils veulent, alors que les gratuits sont limités.

Alors, pourquoi attendre ? Profitez-en tant que cette IA est disponible sans frais, car nous savons que ce cadeau ne durera pas. Bien sûr, n’hésitez pas à partager votre expérience avec Grok 3 dans les commentaires !

