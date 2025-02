Grok 3, nouveau roi de l’IA ? Elon Musk annonce qu’il va tuer DeepSeek et ChatGPT !

Elon Musk ne fait jamais les choses à moitié. Après avoir bouleversé le monde des voitures électriques et envoyé des fusées dans l’espace, il veut maintenant imposer son IA comme la meilleure du marché. Son chatbot Grok 3 est sur le point de sortir, et selon lui, il va tout simplement écraser la concurrence.

L’IA est en pleine bataille royale, et Elon Musk est bien décidé à imposer son champion. Grok 3, la nouvelle version de son chatbot, est sur le point de débarquer. Selon lui, cette IA de xAI possède des capacités de raisonnement hors normes. Et aussi, Grok 3 se prépare à détrôner les géants du secteur comme ChatGPT et DeepSeek.

Grok 3 arrive bientôt !

Lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, Elon Musk a confirmé que Grok 3 sera disponible dans une à deux semaines. D’après lui, ce chatbot a des capacités de raisonnement hors normes. Il surpasse aussi tout ce qui existe actuellement sur le marché comme OpenAI et DeepSeek.

Par ailleurs, Elon Musk a construit un supercalculateur titanesque à Memphis, dans le Tennessee, pour booster son IA. Son entreprise xAI prévoit aussi d’embaucher des milliers de tuteurs en IA pour affiner encore plus le modèle.

Qui plus est, Grok 3 s’intégre directement à X. Cela lui donne un accès unique aux tendances et aux discussions en temps réel. Toutefois, l’accès à Grok reste limité aux utilisateurs de X. Ce qui pourrait freiner son adoption à grande échelle.

Notons aussi que la première version de Grok était open source, mais les versions suivantes sont fermées et exclusives. Je pense que cette stratégie pourrait frustrer les développeurs et limiter l’innovation autour de cet outil.

xAI déclare la guerre à DeepSeek et ChatGPT

Ces dernières semaines, plusieurs entreprises d’IA ont dévoilé leurs nouveaux modèles. Notamment DeepSeek, une startup chinoise qui a vraiment impressionné avec son modèle R1. Ce dernier est open source et réputé pour être peu coûteux à produire et à entraîner. Mais malgré son succès, plusieurs pays l’ont banni, y compris certains États américains comme le Texas et New York.

Quant à OpenAI, Elon Musk ne leur fait absolument aucun cadeau. Il est même en plein procès contre eux ! L’enjeu est de déterminer si OpenAI a trahi sa mission en devenant une entreprise à but lucratif.

Elon Musk, qui était l’un des fondateurs d’OpenAI avant de claquer la porte en 2019, a même proposé 97,4 milliards de dollars pour racheter l’organisation et la remettre sur les rails (à sa façon, évidemment).

Ainsi, Elon Musk veut faire de Grok 3 l’IA ultime, et il est prêt à tout pour y arriver. Entre la rivalité avec DeepSeek, son gros clash avec OpenAI, et ses ambitions démesurées, il est clair que la guerre de l’IA ne fait que commencer.

Elon Musk est-il en train de réécrire l’histoire de l’IA ? Son Grok 3 a l’air plus puissant, mais sera-t-il à la hauteur de ses promesses ? Partagez votre avis dans les commentaires !

