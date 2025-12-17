Grosse fuite chez Pornhub : votre historique de vidéos exposé au grand jour

Pornhub a confirmé avoir été indirectement touché par une fuite de données impliquant des informations sensibles de certains abonnés Premium. En cause, non pas une faille interne du site pour adultes, mais un incident de cybersécurité.

La semaine dernière, Pornhub a reconnu être victime d’une fuite de données impliquant des informations particulièrement sensibles. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le site pornographique n’est pas directement en cause. Il fait partie des victimes collatérales d’un incident de cybersécurité survenu chez Mixpanel. C’est une plateforme d’analyse de données utilisée par de nombreuses entreprises pour comprendre le comportement des internautes.

Une fuite liée à un prestataire tiers, pas à Pornhub lui-même

Dans un communiqué officiel, Pornhub explique qu’un « incident de cybersécurité récent impliquant Mixpanel, un fournisseur tiers d’analyse de données », a affecté certains membres Premium. Le site insiste toutefois qu’il ne s’agit pas d’une faille dans ses propres systèmes. Les mots de passe, les informations bancaires et les données de paiement n’ont donc pas été compromis.

Pornhub is reportedly being extorted by the ShinyHunters group following the alleged exfiltration of over 200 million records of premium user search and watch history via analytics vendor Mixpanel. https://t.co/i1SLFbHHh8 pic.twitter.com/x9AIygV73m — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) December 16, 2025

Ainsi, seuls les internautes disposant d’un abonnement payant sont potentiellement concernés. Mais sachez tout de même que le partenariat entre Pornhub et Mixpanel a pris fin en 2021. Les données exposées remontent donc à plusieurs années et ne concernent pas l’activité récente des utilisateurs.

Selon Mixpanel, la brèche serait liée à une attaque de type phishing. Des cybercriminels auraient ainsi réussi à compromettre certains systèmes internes et à accéder à des données confidentielles. L’entreprise parle d’un « nombre limité » de clients touchés, parmi lesquels figurent aussi OpenAI.

Historique de visionnage, e-mails… des données sensibles en circulation

Apparemment, les pirates ont récupéré plus de 200 millions d’enregistrements, représentant environ 94 Go de données. Pour les abonnés à Pornhub Premium concernés, cela inclut l’historique de recherche, de visionnage et de téléchargement. Ces éléments sont suffisamment précis pour dresser un portrait intime des habitudes de navigation.

En plus, les données compromises contiendraient également la localisation approximative, l’URL des vidéos, leurs titres, les mots-clés associés, ainsi que la date et l’heure exactes de consultation. Le point le plus critique reste cependant l’adresse e-mail, qui permet de relier ces informations à une identité réelle. Un cocktail idéal pour des tentatives de chantage.

Sans surprise, les pirates sont passés à l’étape suivante. Le gang ShinyHunters, bien connu dans le milieu de l’extorsion, a envoyé un message à Pornhub exigeant le paiement d’une rançon. En cas de refus, ils publieraient les données publiées en ligne. Le groupe aurait adressé des menaces similaires à d’autres clients de Mixpanel. Et cela, après avoir déjà ciblé des entreprises comme Louis Vuitton, Stellantis ou encore des clients de Salesforce.

This PornHub, OpenAI, Mixpanel hack is super weird.



What we know: Mixpanel got popped via SMS phishing. The threat actors are extorting their customers threatening to leak stolen data.



OpenAI was first to announce that (they actually beat Mixpanels own announcement)



Now… pic.twitter.com/x9B9twYnBJ — Matt Johansen (@mattjay) December 17, 2025

De son côté, Mixpanel conteste partiellement ces conclusions. L’entreprise affirme n’avoir aucune preuve que ces données aient été volées lors de l’incident de novembre 2025. Elle indique également qu’elles auraient été consultées pour la dernière fois en 2023 par un compte employé légitime lié à la maison mère de Pornhub. Je pense que ce flou ne rassurera pas forcément les utilisateurs concernés.

