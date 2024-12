Halo : ce leak vous permet de jouer à la démo de 1999 pour la toute première fois !

Voulez-vous découvrir les origines de Halo ? Grâce à ce leak, les fans peuvent enfin plonger dans la toute première démo jouable datant de 1999. Oui, celle d’avant que Master Chief devienne une légende sur Xbox. Retournez donc à l’époque où Halo n’était même pas un FPS. Mais un jeu d’action à la troisième personne réservé… aux utilisateurs de Mac.

Un leak vient de mettre à jour des archives inédites de Halo. Parmi elles, vous pouvez retrouver une version jouable de la démo originale de Macworld 1999, une relique qui précède de plusieurs années la gloire de Master Chief sur Xbox. Ainsi, ce trésor oublié nous ramène à une époque où Halo n’était pas encore l’icône du jeu vidéo qu’il est aujourd’hui. De nombreux contenus sont également sortis de l’ombre. Ce qui a révélé des concepts inédits, des niveaux multijoueurs inachevés et des idées abandonnées.

Découvrez la démo de Halo 1999 grâce à ce leak

C’est sans doute l’un des plus gros leaks jamais vus dans l’univers de Halo. Plus de 100 Go de fichiers sont apparus sur le web, incluant des niveaux multijoueurs inachevés, des concepts abandonnés, et bien sûr, cette fameuse démo Macworld.

Halo Studios (anciennement 343 Industries) collaborait avec l’équipe de modding Digsite pour récupérer du contenu oublié, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

D’après Video Games Chronicle, ce leak sur Halo proviendrait directement de cette collaboration. Même si Digsite nie toute implication, l’équipe confirme la légitimité des fichiers. Autrement dit, ce contenu est donc 100 % authentique.

Par ailleurs, revenir en 1999, c’est découvrir un Halo à des années-lumière de ce qu’il est aujourd’hui. Dans cette version, Master Chief n’était pas encore le héros que nous adorons, et le gameplay était complètement différent.

En explorant cette démo, j’ai été frappé par les graphismes rudimentaires, mais pleins de promesses, ainsi que par la direction artistique qui posait déjà les bases de l’univers Halo.

Pour l’instant, tout ça reste dans une zone grise. Ce leak sur Halo est impressionnant, mais est-ce que Microsoft et Halo Studios donneront leur bénédiction pour que ces trésors oubliés soient officiellement jouables ? Moi, de mon côté, j’espère vraiment voir les moddeurs donner une seconde vie à ces fichiers.

Alors, qu’attendez-vous pour replonger dans les racines de Halo ? Et surtout, dites-moi : vous êtes plutôt version originale ou fan des évolutions récentes ? Partagez vos impressions en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.