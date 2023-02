L’hydrogène peut-il révolutionner l’industrie du Data Center ?

L’hydrogène pourrait être la solution pour alimenter les Datas Centers du futur. Cet élément est propre, abondant et peut être produit à partir de sources d’énergie renouvelables.

Avec le développement rapide de la technologie, les Datas Centers sont devenus un élément crucial du monde numérique. Cependant, leur consommation d’énergie massive pose un défi important en termes de durabilité et d’efficacité énergétique. Pour faire face à cette question, beaucoup cherchent des solutions durables pour alimenter les Datas Centers, et c’est là que l’hydrogène entre en jeu.

L’avènement de l’hydrogène pour les Datas Centers

L’industrie du Data Center s’intéresse de plus en plus à l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie alternative. C’est dans ce contexte que Engie a mis en place un projet ambitieux visant à développer une chaîne de production, de distribution et de stockage d’hydrogène. En collaboration avec Red Engineering, Engie a également monté une infrastructure énergétique flexible et moderne pour les centres de données. Cette nouvelle infrastructure est conçue pour s’adapter aux nouveaux carburants et aider à la transition vers une économie sans carbone.

D’ici à 2030, Engie prévoit d’atteindre une capacité de production d’hydrogène vert de 4 gigawatts. L’installation comprendra un réseau d’hydrogène de 700 km et une capacité de stockage de 1 térawattheure.

Data Center : quelles sont les solutions énergétiques exploitantes hydrogène ?

Concernant les options pour les Datas Centers, il existe différents types de technologies utilisant l’hydrogène et ses dérivés. Cela peut-être des solutions de secours ou des sources d’énergie primaire. En outre, les deux principaux moyens de produire de l’électricité à partir de l’hydrogène sont les piles à combustible et les turbines.

Les piles à combustible utilisent une réaction chimique pour produire de l’électricité à partir de l’hydrogène et de l’oxygène. En revanche, les turbines convertissent la vapeur produite par la réaction chimique en électricité. Les piles à combustible peuvent être plus efficaces que les turbines, mais elles sont aussi plus coûteuses. Les turbines peuvent être plus économiques, mais elles sont aussi moins efficaces. Il est important de tenir compte de ces différences lors du choix d’une solution pour un Data Center en particulier, en fonction des besoins en matière d’énergie et de coûts.

Piles à combustible : le meilleur choix pour alimenter un Data Center à long terme

Les piles à combustible à hydrogène sont considérées comme l’un des moyens les plus viables pour alimenter les Datas Centers. Les deux options les plus intéressantes sont la PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) et la SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). La PEMFC est adaptée aux applications de secours et de production primaire. Elle peut produire une puissance allant de 100 watts à un mégawatt. La SOFC, quant à elle, est plutôt destinée à la production primaire uniquement. Sa puissance varie de un kilowatt à plusieurs centaines de mégawatts.

Les piles à combustible présentent plusieurs avantages par rapport aux solutions basées sur le réseau. En effet, elles s’avère être plus efficace et plus fiable. De plus, elles présentent des émissions de carbone réduites ou nulles, des besoins de maintenance minimaux et une modularité.

Cependant, cette technologie encore relativement nouvelle soulève des inquiétudes. Actuellement, la chaîne d’approvisionnement en hydrogène n’est pas encore totalement développée. Il y a également la sécurité de cette substance, étant donné qu’elle est hautement volatile et inflammable.