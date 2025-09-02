L’IA va réduire la semaine de travail à 4 jours selon Nvidia… mais il y a un gros hic

Une semaine de travail plus courte grâce à l’IA ne signifie pas moins de labeur, mais une redirection de l’énergie vers l’innovation. Préparez-vous à un rythme effréné.

Il n’y a pas si longtemps, les grandes figures de la tech et de l’IA défendaient l’idée d’un revenu universel. Aujourd’hui, Jensen Huang, PDG de Nvidia, avance une autre vision. Selon lui, l’IA pourrait bientôt réduire la semaine de travail à quatre jours. Cependant, cette semaine de travail réduite s’accompagne de journées plus denses, une productivité accrue et des exigences toujours plus élevées.

Semaine de travail réduite grâce à l’IA

Lors d’une interview accordée à Liz Claman dans The Claman Countdown sur Fox Business Network, Jensen Huang a comparé l’impact de l’IA à celui des grandes révolutions industrielles. Selon le PDG de Nvidia, chaque avancée technologique change profondément les comportements sociaux.

Au XIXe siècle, la révolution industrielle a fait passer le rythme de sept ou six jours de labeur à une semaine standard de cinq jours. L’IA pourrait, à son tour, installer la norme d’une semaine de travail de quatre jours.

Cette prédiction repose sur la capacité de l’IA à automatiser des tâches complexes, libérant du temps pour les travailleurs.

L’idée n’a rien d’utopique. En Grande-Bretagne et en Amérique du Nord, des études pilotes révèlent que les employés atteignent les mêmes résultats en 33 à 34 heures par semaine. La productivité progresse de 24 %, les cas de burn-out diminuent de moitié et les arrêts maladie reculent nettement.

Aux Pays-Bas, la semaine de 32 heures s’impose même dans certains secteurs. Cela a amélioré la qualité de vie sans réduire les performances.

Le paradoxe de la productivité

Huang nuance aussitôt son propos. Loin de ralentir le rythme, l’IA risque d’intensifier le travail. « J’ai peur de dire que nous serons plus occupés à l’avenir qu’aujourd’hui », a-t-il confié à Claman.

Si l’IA accélère l’exécution des tâches, elle libère aussi un espace mental pour concevoir et concrétiser davantage d’idées. Entrepreneur visionnaire, Huang reconnaît que ses projets se heurtent souvent au temps limité nécessaire pour les réaliser.

« J’attends toujours que le travail soit fait parce que j’ai plus d’idées », a-t-il expliqué. Selon lui, la plupart des entreprises croulent sous les idées, mais manquent de ressources ou de temps pour les exploiter. L’IA pourrait lever cette barrière avec une semaine de travail de 4 jours, mais au prix d’une charge accrue.

Historiquement, les grandes innovations n’ont pas toujours tenu leurs promesses en matière de productivité. L’IA pourrait, cette fois, faire exception.

D’après Bank of America Research, les entreprises du S&P 500 pourraient connaître un boom en exploitant l’IA pour accomplir davantage avec moins. Cette efficacité réduit la dépendance à la main-d’œuvre, mais accroît les attentes.

Les salariés, libérés des tâches routinières grâce à l’IA, se voient confier des projets plus ambitieux, ce qui intensifie la semaine de travail. « La plupart des entreprises ont plus d’idées qu’elles ne savent quoi en faire. » insiste Huang.

Néanmoins, il reconnaît que certains métiers disparaîtront tandis que de nouveaux verront le jour. Chaque poste, cependant, se transformera sous l’effet de l’IA.

Les entreprises qui adoptent la semaine de travail de quatre jours devront trouver l’équilibre entre productivité et bien-être, sous peine de voir les bénéfices de l’IA annulés par une surcharge mentale.

