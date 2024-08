IBM retrace l’histoire de son IA : découvrez les moments les plus marquants

IBM est l'une des premières entreprises à révolutionner l'histoire de la technologie de l'IA avec IBM watsonx™. C'est d'ailleurs une longue histoire qui date de plus de 70 années. Voici toute l'histoire de cette entreprise !

Même si vous ne le savez pas, vous interagissez tous les jours avec IBM watsonx™. Vous utilisez son service au moment de réserver un vol, parler au service client, travailler avec le service informatique ou encore lorsque vous jouez au football fantastique, et d'autres activités. Si la popularité des chatbots IA auprès du grand public ne fait que commencer, conduisant plusieurs entreprises à entrer dans le domaine de l'IA, le parcours d'IBM remonte à plus loin.

IBM, le pionnier de l'apprentissage automatique

IBM est engagé dans l'IA depuis plus de 70 ans et travaille en collaboration avec des sociétés dans divers secteurs et régions géographiques, dont les services financiers, la vente au détail, l'éducation ou même l'espace.

Plusieurs de ces sociétés se servent de Watsonx pour les assister à distinguer de nouvelles perspectives, à augmenter la productivité et surtout à proposer de meilleures expériences client.

Toutes ces activités ainsi que cette aide de l'entreprise commencent d'ailleurs durant la seconde moitié du XXe siècle.

From checkers to chess: A brief history of IBM AI https://t.co/DcyHVxbNHg — FastChess (@FastChess) August 13, 2024

Les chercheurs d'IBM ont utilisé des jeux célèbres comme les dames et le backgammon pour nourrir certains des premiers réseaux neuronaux, créant ainsi des technologies qui pourraient devenir le fondement de l'IA du XXIe siècle.

Ce sont ces programmes qui ont assisté l'équipe dans l'étude de la stratégie et à l'optimisation du gameplay d'un ordinateur par essais et erreurs. Ce processus a été nommé « apprentissage automatique » par Arthur Samuel, un chercheur célèbre d'IBM. Jusqu'à ce jour, ce terme demeure au cœur de l'IA.

D'autres contributions de l'entreprise dans le domaine de l'IA

IBM apporte également une importante contribution dans le secteur de l'IA en révélant une « Shoebox », dix ans après la découverte de l'apprentissage automatique.

Cette technologie révolutionnaire a été présentée en 1962, à l'Exposition universelle. C'est le premier système de reconnaissance vocale au monde développé pour détecter la voix humaine. D'ailleurs, c'est la prémices du traitement du langage naturel d'aujourd'hui.

Durant les deux décennies suivantes, la société a continué à faire progresser l'IA en faisant des recherches sur les algorithmes, l'apprentissage automatique, le traitement d'images et le traitement du langage naturel.

Durant cette période, IBM a aussi expérimenté des robots avec une faculté d'assemblage automatique des composants de machines à écrire. Elle a également développé un langage de fabrication (AML) nécessaire dans la programmation des robots capables d'apprendre de leurs actions.

IBM a beaucoup travaillé dans ce secteur en collaboration avec d'établissements d'enseignement de premier plan. Cela a permis de fonder les bases de l'IA actuelle.

La contribution d'IBM dans le domaine d'IA depuis 1990

En 1990, la société a conçu Deep Blue, afin de créer un ordinateur relativement puissant permettant de battre un grand maître. Puis, elle a dévoilé IBM Watson® en 2004, un ordinateur de la taille d'une pièce. Cet appareil était composé de 10 racks avec 90 serveurs, avec 2 880 cœurs de processeur au total.

Durant les prochaines années, IBM poursuit sa quête dans le but de développer les capacités de l'IA grâce à Project Debater. C'est le premier système d'IA créé pour engager de façon significative des discussions avec des humains.Actuellement, Watsonx est devenu un outil permettant aux entreprises de former, valider, ajuster et déployer aisément des modèles de base et d'apprentissage automatique. Il permet également de faire progresser les charges de travail de l'IA pour leurs données à tout moment. Enfin, il aide aussi dans l'accélération des flux de données et d'IA responsables, explicables et transparents.

