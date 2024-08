Il devait remplacer le smartphone, le fiasco est total : le pire gadget de la décennie ?

Humane pensait pouvoir remplacer le smartphone par son produit AI Pin, mais le résultat est une catastrophe. La société rencontre de nombreuses difficultés, à savoir des problèmes de vente et de retours.

Les données internes indiquées par The Verge raconte que le nombre de retours des produits AI Pin de la société Humane a dépassé les ventes durant la période entre le mois de mai au mois d'août. Aujourd'hui, il ne resterait plus que 7 000 unités du gadget entre les mains des utilisateurs. La startup se retrouve ainsi avec un stock de produits retournés d'une valeur d'un million de dollars.

Une véritable catastrophe pour Humane : un retour de produit quotidien qui dépasse les ventes

Si la startup Humane a fait sensation au début de l'année avec la vente des AI Pin, malheureusement, ce n'est plus le cas. Le gadget censé devenir le smartphone du futur ne se vend pas comme de petits pains.

La société est d'ailleurs encore plus loin de vendre les 100 000 unités, son objectif de vente pour la première année de commercialisation du produit. Jusqu'à ce jour, elle n'aurait vendu que 10 000 appareils, avec de nombreux retours.

Humane's daily returns are outpacing sales https://t.co/GojaXGeq49 August 7, 2024

En effet, entre mai et août, les retours seraient encore plus nombreux que les achats. Humaine a enregistré en moyenne 3 000 retours après achat. De plus, elle enregistre également 1 000 annulations avant même la livraison du pin's.

Le résultat semble être un coup dur pour l'AI Pin ! En effet, lors de sa révélation au MWC 2024, l'appareil montrait un certain potentiel, mais probablement aussi des déficiences que le créateur reprochait à l'environnement du salon. Finalement, les critiques n'ont fait que certifier les imperfections autour de ce produit, qui fait désormais face à un autre problème.

AI Pin ne séduit pas réellement les utilisateurs

Bien que la société ait apporté des améliorations, comme l'intégration de ChatGPT-4o, les retours des utilisateurs n'ont pas évolué.

De l'autre côté, le produit se révèle être néfaste pour l'environnement. Les pin's de Humane ne peuvent pas être reconditionnés ou remis à zéro afin de les revendre. Le fabricant ne peut pas ainsi renflouer les caisses en revendant le gadget sur le marché.

Une limitation liée à T-Mobile rend actuellement impossible la redistribution d'un appareil à un nouvel utilisateur quand il a été déjà offert à quelqu'un. Si la startup espère ainsi trouver une solution à son problème dans les plus brefs délais, elle se retrouve juste avec des milliers de déchets électroniques.

Humane se défend en attestant que les données de The Verge renferment des inexactitudes « y compris dans les données financières ». Cette société fondée par des anciens d'Apple n'a pas donné son avis sur le sujet, toutefois on sait depuis un certain moment qu'elle est à la recherche d'un acquéreur.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.