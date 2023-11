Immigration et insécurité : ce que révèlent les données choc des pays voisins

L’insécurité en France est-elle directement liée à l’immigration ? Pour en avoir le cœur net, nous vous proposons de découvrir les données des pays voisins ou les statistiques ethniques sont autorisées. En lisant cet article, vous allez découvrir que les chiffres ne laissent que très peu de place au doute…

En France, les statistiques ethniques sont interdites. Pourtant, alors que l’idée d’un réferendum sur l’immigration vient d’être balayée par le gouvernement sous les applaudissements de la gauche, une question se pose : quel est réellement le lien entre immigration et insécurité ?

À l’heure où des médias et politiciens de gauche tentent de maquiller une attaque au couteau sur un bal de village en « rixe » de rugbymen, nous vous proposons de répondre à cette question en analysant les données de nos pays voisins.

En effet, de nombreux pays de l’UE ont une immigration similaire à la France, mais autorisent les statistiques ethniques. Il est donc cohérent de transposer les tendances observées dans ces pays à l’hexagone.

Cette analyse de données, c’est celle à laquelle s’est livré le Français Marc Vangard sur le réseau social X au travers d’une série de threads d’agrégation de chiffres très intéressants.

Afin de comprendre les vrais dangers de l’immigration de masse extra-européenne, nous vous proposons une synthèse. N’hésitez pas à dérouler chaque thread (suite de tweets) en cliquant dessus pour afficher tous les graphiques.

Italie : les Maghrébins 10 fois plus impliqués dans les crimes et délits

🚨#Immigration & insécurité

L'Italie publie des chiffres de criminalité par nationalité. Cumulés sur 4 ans, ils donnent une base robuste recensant 3,4 Millions de faits.

Thread à interpréter sans haine ni fatalisme à l'heure où des milliers de migrants arrivent à Lampedusa⤵️ pic.twitter.com/SWM37Qo6gk — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 14, 2023

En se basant sur 3,5 millions de faits cumulés sur quatre ans en Italie, Marc Vanguard propose une analyse sur la criminalité par nationalité en Italie : véritable porte d’entrée de l’Europe pour de nombreux migrants.

On découvre que les 8% d’étrangers représentent 28% des homicides et tentatives, 41% des viols et 49% des cambriolages. Dans le détail, les Maghrébins sont 10 fois plus impliqués dans les crimes et délits que les Italiens.

Les ressortissants du reste de l’Afrique sont 7 fois plus impliqués. En revanche, les immigrés d’Asie orientale présentent un taux comparable aux Italiens…

Cette tendance se retrouve notamment pour les coups et blessures volontaires, les actes de vandalisme, les violences verbales ou le trafic de drogue. En ce qui concerne les viols et agressions sexuelles, ce sont les Afghans et Pakistanais qui sont les plus représentés avec un taux de mise en cause 15 fois supérieur à celui des Italiens.

Allemagne : Maghrébins, Afghans et Pakistanais occupent le podium du crime

🚨Immigration & insécurité



La police allemande publie les chiffres de criminalité par nationalité.

➡️Cumulés sur 5 ans, ils donnent une base robuste recensant 10 Millions de faits répartis en 1000+ infractions et 180+ nationalités.



Thread à interpréter sans haine ni fatalisme⤵️ pic.twitter.com/YAlCBVAQ0h — Marc Vanguard (@marc_vanguard) June 22, 2023

Afin d’analyser la situation en Allemagne, Marc Vanguard se base sur les chiffres de criminalité par nationalité fournis par la police. Ces chiffres ont été cumulés sur cinq ans pour un total de 10 millions de faits.

Les 11% d’étrangers cumulent à eux seuls 42% des homicides, 37% des viols, 32% des coups et blessures et 39% des cambriolages.

Les étrangers maghrébins sont proportionnellement 9 fois plus impliqués que les Allemands dans les crimes et délits, tandis que les immigrés d’Asie orientale présentent un taux comparable à celui des Allemands.

Sur plusieurs catégories d’infractions, on retrouve systématiquement le même « peloton de tête » : Maghreb, reste de l’Afrique, Afghanistan & Pakistan. C’est le cas pour les coups et blessures, le vandalisme, la violence verbale ou encore le trafic de drogue.

Concernant les homicides, les Maghrébins, les Afghans et les Pakistanais arrivent à égalité avec un taux 15 fois supérieur à celui des Allemands. En termes de viol et de pédocriminalité, les Afghans et Pakistanais ont un taux 16 fois supérieur aux Allemands.

Les chiffres les plus sidérants concernent les vols. Les Maghrébins sont 17 fois plus impliqués dans les vols sans violence, 32 fois dans les vols violents, et 19 fois dans les cambriolages.

Sur la période 2016-2017, derniers chiffres en date sur le sujet, les étrangers représentaient également 67% des mis en cause pour viols en réunion. Les Afghans et Pakistanais qui représentent moins de 1% de la population sont impliqués dans 34% de ces affaires.

🚨 Immigration & insécurité

THREAD : les chiffres choquants des profils des mis en cause pour viols en réunion en Allemagne.

Sur la période 2016-2017 (derniers chiffres dispos), les étrangers représentaient 12% de la population, mais 67% des mis en cause 👇

1/13 pic.twitter.com/VA0aCD4YK3 — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 23, 2023

Danemark, le seul pays à révéler l’origine des criminels

Contrairement à la plupart des pays d’Europe, le Danemark ne se contente pas de publier les statistiques de criminalité par nationalité, mais bien par origine.

Ce petit pays d’à peine 6 millions d’habitants révèle ainsi plusieurs informations pertinentes et souvent cachées sur le lien entre immigration et insécurité.

On découvre notamment que les immigrés et descendants d’immigrés représentent 40% des condamnations pour homicides, viols et vols violents… alors qu’ils ne sont que 12% dans la population.

Plus choquant encore : les enfants d’immigrés « non occidentaux » sont encore plus impliqués que leurs parents avec un taux de 5,9% contre 5,1%. Du côté des autochtones danois, ce taux n’est que de 2,6%.

🚨 Immigration & insécurité 🇩🇰



THREAD | Le Danemark a beau être un petit pays, il publie les stats de criminalité les plus intéressantes d'Europe : des condamnations par origine (≠ nationalité).

Synthèse en 12 visuels chocs de ces chiffres cumulés sur 10 ans ⬇️ pic.twitter.com/t0s8jrHAcG — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 16, 2023

Une statistique qui démontre bien tout l’échec de l’assimilation dans les pays d’Europe. En outre, sur les tentatives d’homicide, les enfants d’immigrés non occidentaux sont 15 fois plus impliqués que les Danois.

Même si de telles statistiques sont tenues secrètes en France, Marc Vanguard fait le parallèle avec la forte augmentation des homicides dans l’hexagone au cours des dernières années…

Dans le détail, on constate que les Maghrébins sont trois fois plus condamnés que les Danois, les personnes du reste de l’Afrique et les Pakistanais/Afghans deux fois plus, tandis que les immigrés d’Europe occidentale ont un taux similaire.

En ce qui concerne les viols, le taux de condamnation des subsahariens est 14 fois plus élevé que celui des Danois, et celui des Maghrébins, Pakistanais et Afghans 8 fois plus élevés.

Espagne : l’explosion des « violences du quotidien »

🚨 Immigration & insécurité 🇪🇸

L'Espagne publie des chiffres de criminalité par nationalité. Cumulés sur 5 ans, ils donnent une base solide recensant 2 Millions de mises en cause.

Dans un contexte tendu autour de la question migratoire en Espagne, petit thread sur le sujet ⬇️ pic.twitter.com/Czv68lO14p — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 9, 2023

Chez le voisin espagnol, les chiffres de criminalité sont publiés par nationalité. Sur deux millions de mises en cause en 5 ans, on apprend que les 12% d’étrangers représentent 30% des homicides et agressions, 40% des viols et 47% des vols violents.

Les Marocains et Algériens sont 4 fois plus impliqués que les Espagnols, tandis que les ressortissants chinois ou ukrainiens ont un taux similaire. On constate donc de fortes disparités entre les nationalités.

En outre, les étrangers sont de plus en plus impliqués dans les violences du quotidien. Depuis 2015, le nombre d’étrangers mis en cause pour coups et blessures volontaires a plus que doublé. Les citoyens sont donc directement menacés.

Suisse : les Algériens 70 fois plus condamnés que les Chinois

🚨🇨🇭 Immigration & insécurité en Suisse



Voici les taux de condamnation par nationalité communiqués par l’Office Fédéral de la Statistique pour l’année 2022 ⬇️ pic.twitter.com/y42SR8bgex — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 14, 2023

L’Office Fédéral de la Statistique de Suisse communique les taux de condamnation par nationalité. Le « top 20 » est largement dominé par les différentes nationalités africaines, l’Algérie en tête.

Si l’on compare avec les Chinois, leur taux de condamnation est 70 fois supérieur. On retrouve donc la même tendance qu’en Allemagne, en Italie ou en Espagne.

Pays-Bas : les données qui aident à comprendre la victoire du PVV

🚨 Immigration & insécurité aux Pays-Bas🇳🇱: quelques chiffres édifiants.



Les personnes d'origines non-occidentales représentent 13% de la population néerlandaise mais environ 30 à 40% des mis en cause pour agressions, et jusqu'à 60% pour les vols !



Synthèse à diffuser !

1/14 pic.twitter.com/Fuly8PWqp5 — Marc Vanguard (@marc_vanguard) December 17, 2022

Alors que le parti d’extrême droite PVV vient d’emporter les élections législatives au Pays-Bas, plusieurs données permettent de mieux comprendre le vote des citoyens néerlandais.

Les personnes d’origines non occidentales, qui représentent 13% de la population, sont mises en cause dans 30 à 40% des agressions et 60% des vols.

En ce qui concerne les incivilités comme les menaces ou le harcèlement, les personnes d’origine marocaine ont un taux de mise en cause six fois supérieur aux taux des Néerlandais sans historique migratoire.

Ils sont aussi 15 fois plus impliqués dans les vols de rue, et 12 fois plus dans les affaires de stupéfiants. Les données sont fournies par le site StatLine de CBS, l’équivalent néerlandais de l’INSEE.

Violences sexuelles : les étrangers sur-représentés dans toute l’UE

La surreprésentation des étrangers dans les infractions sexuelles est juste un fait.

Partout en Europe occidentale. pic.twitter.com/JGnic0Fgdc — Marc Vanguard (@marc_vanguard) November 17, 2023

Dans toute l’Europe de l’Ouest, on constate que les étrangers constituent un large pourcentage des personnes impliquées dans les infractions sexuelles.

Concernant les infractions commises sur des adultes, les étrangers représentent 37% en Allemagne, 40% en Italie, 42% en Espagne, 45% en Suisse et 34% au Danemark.

C’est finalement en France qu’on trouve officiellement le pourcentage le plus bas, avec « seulement » 21% d’étrangers impliqués. Pourtant, les étrangers ne représentent que 7% de la population du pays selon l’Insee.

Rappelons par ailleurs que la France naturalise beaucoup plus facilement les étrangers que les autres pays cités. Ils ne sont donc pas comptabilisés.

Si l’on se penche sur les infractions sexuelles commises sur des mineurs, on observe une tendance similaire. Les étrangers sont impliqués dans 17% des cas en Allemagne, 28% en Italie, 25% en Espagne, 32% en Suisse, 16% au Danemark et 7% en France.

Et en France ?

🚨 Immigration & insécurité

👉 Les nationalités surreprésentées dans la criminalité et la délinquance sont-elles les mêmes d’un pays à l’autre ?

Dans l’ensemble oui, et voici un thread à lire et partager sur le sujet ⬇️ pic.twitter.com/jqGzg3BKtt — Marc Vanguard (@marc_vanguard) September 27, 2023

Comme expliqué en début d’article, la France n’autorise pas les statistiques ethniques. Et la nationalité étant octroyée très facilement, il est en réalité difficile de mesurer la vraie part de l’immigration dans la criminalité.

Il est toutefois probable que les tendances soient tout à fait similaires à celles de nos pays voisins. En outre, plusieurs indices ne trompent pas…

Depuis 2012, le nombre de coups et blessures volontaires a bondi de 65%. C’est la deuxième plus forte augmentation constatée dans toute l’Europe occidentale.

🚨 EXCLUSIF : le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés en France a bondi de +65% depuis 2012, la 2e plus forte augmentation constatée en Europe occidentale 📈



👉 Voici un fil en 10 messages-chocs sur l'explosion de ces violences et le profil de leurs auteurs ⬇️ pic.twitter.com/9bcaZMtxcT — Marc Vanguard (@marc_vanguard) October 16, 2023

Un total de 350 000 actes de coups et blessures volontaires ont été enregistrés rien qu’en 2022. À titre de comparaison, c’est 4,5 fois plus qu’en 1996. Tout en sachant que seuls 34% des victimes portent plainte selon le rapport Genèse du ministère de l’Intérieur.

Les étrangers africains représentent 11% des mis en cause, alors qu’ils ne constituent que 3,5% de la population du pays. Leur taux de mis en cause est donc 3,4 fois supérieur à celui des Français.

Comme partout en Europe, ils sont également sur-représentés dans les prisons avec un taux d’incarcération 4 fois supérieur aux Français.



Vous connaissez désormais les vrais chiffres de la criminalité dans toute l’Union européenne. Face à la volonté des pouvoirs publics de dissimuler cette réalité, de la maquiller en cachant les données, nous vous invitons à partager cet article autour de vous afin d’aider les citoyens français à choisir pour qui voter en 2027 !