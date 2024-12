Impact de la Performance Organisationnelle et de la Communication

La performance organisationnelle au sein d’une entreprise est l’un des éléments clés de sa réussite. Il faut retenir qu’une entreprise est, avant toute chose, une forme d’organisme. Elle a besoin de ressources dont l’exploitation aboutit à la création d’un produit. Le terme “performance organisationnelle” fait référence à la façon dont l’entreprise fait usage de ses ressources. L’exploitation optimale des ressources est donc un indicateur éloquent qui renseigne sur la santé de l’entreprise et permet d’identifier les éventuels points d’amélioration. Tout particulièrement, il est intéressant de découvrir comment performance organisationnelle et communication peuvent impacter la réalité de toute entreprise.

On peut être tentés de mesurer la performance organisationnelle en se rapportant au rendement. Après tout, si une entreprise a un bon rendement, c’est certainement qu’elle produit à faible coût et parvient à vendre avec une marge confortable. Malheureusement, le rendement d’une entreprise n’est qu’un indicateur de ses processus de production et un reflet du marché dans lequel elle opère.

La véritable performance organisationnelle vise à identifier toutes les opportunités d’amélioration dans la façon dont une entreprise fonctionne. Parfois, elle met en lumière des actions anodines qui peuvent avoir un impact considérable sur les ventes. Il s’agit par entre autres, exemples de signatures d’e-mail ou d’une harmonisation de la charte graphique.

En matière de performance organisationnelle, d’autres paramètres d’évaluation doivent être pris en compte en plus de la rentabilité de l’entreprise. Il s’agit notamment du leadership, de la productivité et de la satisfaction client.

Le leadership

Depuis de nombreuses décennies l’importance du leadership en entreprise a été démontrée. Les formations et le coaching dans le domaine font partie des meilleurs investissements qu’un chef d’entreprise peut faire.

Concrètement, le leadership est à la frontière entre ressources humaines et psychologie. C’est une compétence qui permet à un chef d’entreprise d’identifier les meilleurs atouts de ses collaborateurs et de les exploiter judicieusement, tout en naviguant les imperfections et les défauts de ces derniers.

Le leadership consiste en quelque sorte à “mettre les bonnes personnes dans les bons rôles”. Et pour une entreprise, assigner les rôles pertinents aux collaborateurs les mieux qualifiés est un pas de géant vers une performance organisationnelle irréprochable.

La rentabilité

Comme indiqué plus tôt, la rentabilité de l’entreprise renseigne quant à l’efficacité des processus de production. De manière plus précise, c’est le retour sur investissement et le chiffre d’affaires par employé qui sont les indicateurs clé d’une bonne performance organisationnelle. Une entreprise qui parvient à livrer des résultats lorsque les contraintes limitent ses ressources premières, est une entreprise bien organisée.

De toute évidence, cette donnée n’est pas toujours fiable à 100%. Après tout, la rentabilité d’un produit peut varier en fonction des réalités du marché. Toujours est-il que c’est un indicateur précieux ; en particulier lorsque la rentabilité chute malgré une parfaite maîtrise des conditions du marché.

La productivité

À bien des égards, la productivité rappelle la rentabilité. En effet, c’est un indicateur qui revient à évaluer la production de biens et services par rapport aux ressources englouties par l’entreprise. La complexité du calcul réside dans le fait que les ressources sont parfois intangibles. Le savoir-faire des employés, le temps de travail effectif, l’innovation et divers autres ingrédients du succès d’une entreprise sont parfois impossibles à quantifier.

Dans ce contexte, la productivité revient à une approximation du ratio de la production réelle et des ressources standard qui entrent dans leur fabrication.

La satisfaction des clients

L’aspect de la performance organisationnelle qui mesure les perspectives futures de l’entreprise est la satisfaction client. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les clients ne sont pas nécessairement des éléments extérieurs à l’entreprise. Il faut plutôt les voir comme un actif qui peut être développé. Ainsi, viser leur satisfaction et l’améliorer en continu est le meilleur moyen de garantir la pérennité de son activité.

Si une entreprise est un organisme “vivant”, la performance organisationnelle est la manière dont l’ensemble de ces organes fonctionnent pour le maintenir en vie. Dans une telle métaphore, la communication prendrait le rôle des synapses. En effet, la communication intervient dans chaque aspect de la vie de l’entreprise et enrichit chaque facette de la performance organisationnelle.

En matière de leadership, savoir communiquer avec ses équipes de manière efficiente est un impératif du bon chef d’entreprise. Mais il ne s’agit pas uniquement de leur communiquer les consignes et de savoir se faire comprendre, il s’agit également d’être ouvert à la communication et réceptif au feedback des collaborateurs.

La productivité et la rentabilité sont systématiquement améliorées lorsque la communication est de bonne qualité. En effet, des processus de communication structurés garantissent une dissémination optimale de l’information au sein de l’organisation. Mais surtout, elle permet à tous les employés d’accéder en temps utile aux informations dont ils ont besoin.

Enfin, la communication avec les clients peut prendre plusieurs formes. Toujours est-il que leurs feedbacks, leurs attentes aiguillent utilement les stratégies commerciales de l’entreprise. De même, l’entreprise se doit de communiquer souvent et de façon transparente avec les clients dont ils souhaitent développer la fidélité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.