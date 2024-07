Inclusivité et écologie : Le double pari gagnant de LISIO

LISIO transforme radicalement l'accessibilité numérique grâce à sa technologie innovante LISIO-WebEngagé, qui offre une expérience en ligne sur mesure pour tous les internautes. Avec une croissance rapide et des visées internationales, l'entreprise est déterminée à construire un avenir numérique plus inclusif et respectueux de l'environnement.

Une solution d'avant-garde pour un web équitable

Nichée à Castres, en Occitanie, la pépite tricolore LISIO se distingue par son engagement indéfectible en faveur d'un internet ouvert à tous. Son application phare, le LISIO-WebEngagé, offre une expérience en ligne sur mesure à chaque internaute, peu importe ses handicaps.

Concrètement, la technologie derrière le LISIO-WebEngagé permet d'adapter l'affichage des sites web en temps réel. Une innovation qui permet de répondre avec précision aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu'ils soient en situation de handicap, seniors ou novices du numérique. Le LISIO-WebEngagé leur garantit ainsi un confort de navigation inédit.

Mais l'inclusion numérique n'est pas le seul cheval de bataille de cette entreprise. LISIO s'attaque également à l'impact carbone grandissant du web. Grâce à sa technologie de pointe, les sites web sont optimisés pour fonctionner efficacement même sur des connexions bas débit, ce qui permet de réduire efficacement leur empreinte écologique.

Un partenariat prometteur avec Océanopolis

Dans le cadre de son engagement RSE, Océanopolis Brest a récemment intégré la solution LISIO-WebEngagé. Cette initiative vise à renforcer l'accessibilité de son site web tout en réduisant son empreinte carbone.

Ayant accueilli près de 14 millions de visiteurs depuis 1990, Océanopolis offre dorénavant une expérience de navigation personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque internaute, sans aucune exception.

LISIO, une success story made in France

Fondée en 2017 par une poignée d'ingénieurs visionnaires, la solution LISIO-WebEngagé a rapidement rencontré le succès auprès de plus de 300 clients prestigieux, dont des collectivités locales et des institutions culturelles. Pas moins de 400 sites web sont déjà équipés de cette technologie.

Avec une croissance fulgurante de 150% sur les 3 dernières années, LISIO a désormais le vent en poupe. La pépite française prévoit de conquérir de nouveaux marchés à l'international et va lancer une plateforme e-commerce pour diffuser ses solutions à grande échelle. 30% de ses ressources sont allouées à la R&D pour maintenir son avance.

Portée par l'excellence de ses équipes, LISIO est idéalement positionnée pour relever les défis du numérique de demain et bâtir une société digitale accessible à tous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.