Ingénierie logicielle par IA : les développeurs n’ont pas vu venir le tsunami

Pour les trois prochaines années, la majorité des entreprises pourront se tourner vers des agents IA pour l’écriture de la plupart de leurs logiciels. Néanmoins, pour y parvenir, il y a des défis à surmonter et des questions à répondre.

Nous sommes sur le point d’assister à une nouvelle ère du développement de logiciels. En effet, pour les prochaines années, la plupart du code sera écrit par des agents d’IA et révisé par des développeurs expérimentés.

D’ailleurs, des organisations et des fournisseurs sont déjà sur le point de déployer des agents de codage IA permettant aux développeurs de tout automatiser. Cela leur permet également de se décharger de plusieurs tâches, a déclaré Philip Walsh, analyste principal senior au sein de la pratique d’ingénierie logicielle de Gartner.

En effet, d’ici 2026, « les niveaux d’adoption seront plus productifs et plus répandus, lorsque les gens auront en quelque sorte compris les forces et les faiblesses et les cas d’utilisation qui leur permettront d’utiliser un agent d’IA autonome », ajoute-t-il.

« À l’horizon 2027, nous verrons vraiment ce paradigme prendre racine, et les flux de travail et les compétences des ingénieurs devront vraiment évoluer et s’adapter. »

Les développeurs vont-ils être remplacés par des agents de codage IA ?

Selon un récent communiqué de presse de Gartner, 80 % des ingénieurs logiciels ont besoin de recyclage. De cette manière, ils pourront s’adapter aux nouveaux rôles créés lorsque l’IA générative s’occupera de plus en plus de la mission de programmation.

Certes, on utilise déjà aujourd’hui des assistants de codage IA, mais les agents de codage IA vont être plus avancés que les assistants. Rappelons néanmoins que l’assistance de programmeurs expérimentés est toujours indispensable.

Leur expertise est nécessaire pour la vérification du travail des agents de codage IA ou encore pour peaufiner le code, selon l’explication de Walsh.

Pour ce qui est du développement de logiciels, l’IA agentique pourra repousser les limites des copilotes de codage IA actuels afin d’assurer l’émergence de l’ingénierie logicielle native de l’IA.

Actuellement, le problème avec les assistants de codage IA est leur difficulté à générer des logiciels à partir de zéro. Ce qui ne sera pas le cas des agents de codage en évolution, explique Walsh.

Les agents IA sont-ils sur le point de prendre le contrôle du monde ?

Walsh prédit que, sur le long terme, les agents de codage IA s’occuperont davantage des tâches de programmation dans plusieurs organisations. Je dois reconnaître que les assistants de codage IA actuels ont reçu des critiques mitigées.

Si certaines études vantent des gains de productivité majeurs, d’autres démentent ces résultats. Néanmoins, malgré ces critiques, près de la totalité des fournisseurs qui proposent des assistants de codage se dirigent désormais vers des agents autonomes.

AI-native software engineering may be closer than developers think https://t.co/mIdCoCX7jy October 17, 2024

Rappelons d’ailleurs que l’indépendance totale du codage de l’IA est encore expérimentale, selon Walsh. « La technologie existe, mais elle en est encore à ses balbutiements », ajoute-t-il.

Les agents de codage IA « ont encore du mal à gérer de nombreux aspects, comme le traitement de longs contextes pour identifier le code concerné par l’ajout d’une fonctionnalité, la correction d’un bug ou la refactorisation d’un code complexe avec de nombreuses dépendances. »

Pensez-vous que le déploiement des agents de codage IA pourrait mettre en péril le travail des développeurs ? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.