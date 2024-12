Intelligence artificielle : Linkup lève 3 M€ pour connecter les IA au web

La start-up parisienne Linkup annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros pour développer son moteur de recherche destiné aux intelligences artificielles (IA). Cette solution éthique et performante vise à remplacer les méthodes traditionnelles comme le webscraping. Elle contribue également à la création d’un écosystème durable.

Une réponse aux défis croissants des IA

Fondée en 2024 par Philippe Mizrahi, Denis Charrier et Boris Toledano, Linkup propose une technologie qui facilite l’accès des IA aux données en ligne de manière rapide et sécurisée. L’entreprise établit des partenariats avec des sources premium pour répondre aux enjeux de fiabilité et de légalité. Ces aspects représentent deux défis majeurs pour les outils d’intelligence artificielle. Avec cette levée de fonds, Linkup ambitionne de devenir une référence incontournable dans l’accès des IA aux données en ligne.

Sa technologie promet de transformer le trafic web. Elle remplace des pratiques comme le webscraping par un modèle fondé sur la transparence et le respect des contenus. Cette démarche ouvre la voie à un avenir où innovation et éthique convergent pour un Internet adapté aux enjeux de l’intelligence artificielle. Philippe Mizrahi, cofondateur et CEO de Linkup, explique : « Internet a été conçu pour les humains, mais à l’ère des IA, il est crucial de repenser son infrastructure pour promouvoir un écosystème où fournisseurs de contenus et technologies collaborent équitablement. »

Des investisseurs prestigieux pour accélérer l’innovation

La levée de fonds de 3 millions d’euros a été soutenue par des acteurs stratégiques tels que Seedcamp, Axeleo Capital et Motier Ventures, ainsi que par une centaine de business angels issus de la tech et des médias. Ces partenaires apportent non seulement un financement, mais aussi une expertise précieuse pour accompagner la croissance de Linkup. Sia Houchangnia, Partner chez Seedcamp, commente : « Avec l’essor des agents IA, nous avons une opportunité unique de transformer l’accès aux contenus en ligne. Linkup établit une nouvelle norme où innovation rime avec équité. » Déjà soutenue par des partenaires comme Microsoft, Nvidia et Mistral AI, Linkup prévoit d’accélérer son expansion internationale. Avec des partenariats solides en Asie et aux États-Unis, l’entreprise vise un déploiement étendu en Amérique du Nord dès cet hiver.

Trois axes stratégiques pour le développement

Grâce à cette levée de fonds, Linkup pourra se concentrer sur trois axes stratégiques. L’entreprise prévoit de renforcer ses modèles propriétaires et d’améliorer sa capacité d’indexation afin de mieux répondre aux besoins croissants des intelligences artificielles. Ensuite, elle souhaite étendre ses infrastructures pour soutenir un déploiement à grande échelle de ses solutions. Linkup ambitionne de multiplier les partenariats avec des éditeurs et des fournisseurs de données. Cela garantit un accès légal et fiable aux contenus en ligne. En parallèle, Linkup recrute pour étoffer son équipe technique, notamment avec des postes en machine learning et développement logiciel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

