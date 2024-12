Intelligent Content Management : les nouveautés 2025 de Box

Box, leader de la gestion intelligente de contenu, annonce une série d’innovations alimentées par l’IA. Ces outils promettent de transformer la manière dont les entreprises exploitent leurs données non structurées. Ces nouveautés seront disponibles dès janvier 2025. Elles illustrent la vision de Box, qui consiste à transformer la gestion des contenus en entreprise. Pour cela, l’entreprise exploite les avancées de l’IA et intègre des outils accessibles et performants.

Des outils pour structurer et exploiter les données non structurées

Je découvre que 90 % des données en entreprise sont non structurées. Box propose désormais des solutions pour mieux organiser ces informations. L’un des produits phares, Box AI Studio, permettra aux entreprises de personnaliser leurs agents intelligents avec des modèles sécurisés. Cette innovation s’appuie sur des partenaires tels que Azure OpenAI Service, AWS Bedrock ou Claude via AWS. Aaron Levie, cofondateur et PDG de Box, explique : « Les innovations en LLM ont transformé notre capacité à structurer ces données. Avec Box, les entreprises peuvent désormais libérer le potentiel de leurs contenus pour stimuler l’innovation. »

Automatisation et productivité grâce à Box Apps

Box lance également Box Apps, une solution sans code pour créer des applications métiers personnalisées. Je note que cette technologie s’adapte à plusieurs secteurs, notamment les ressources humaines, le marketing et la comptabilité. Par exemple, les équipes juridiques pourront automatiser la gestion des contrats grâce à l’extraction des métadonnées et des alertes intégrées. Ces outils ont pour objectif de rendre les processus métiers plus efficaces. Ils permettent d’éliminer les tâches manuelles. L’association de Box Apps à d’autres fonctionnalités comme Box Forms et Box Doc Gen offre aux entreprises un écosystème intégré. Cet ensemble permet d’automatiser les workflows.

Sécurité et résilience face aux cybermenaces

Avec l’augmentation des attaques par ransomwares (+62 % en 2023), Box propose des solutions robustes pour protéger les données. Le nouvel outil Content Recovery permet de restaurer rapidement les fichiers compromis. Je trouve intéressant que cette technologie puisse restaurer des milliers de fichiers en quelques heures seulement, une avancée majeure par rapport aux solutions existantes. En complément, Box Archive assure une conservation sécurisée des contenus à long terme. Ces fonctionnalités garantissent une conformité accrue avec des réglementations variées, comme celles des services financiers ou du secteur public. Box ne limite pas ses innovations au secteur privé. L’entreprise renforce son engagement social à travers le Box Impact Fund. Ce programme soutient des projets dédiés à la protection de l’enfance, à l’environnement et à la réponse aux crises. En 2024, une attention particulière est portée aux initiatives qui intègrent l’IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

