Intuit injecte 100 M$ pour intégrer les modèles d’OpenAI à ses outils financiers

Intuit sort le chéquier et signe un accord massif avec OpenAI. Les outils financiers du groupe vont intégrer les modèles du créateur de ChatGPT.

Plus de 100 millions de dollars sont en jeu pour renforcer TurboTax, QuickBooks ou encore Credit Karma. Aussitôt, avant même l’ouverture du marché, l’action d’Intuit. Bref, l’entreprise espère que ce rapprochement avec OpenAI séduira les utilisateurs pressés. Ceux qui veulent comprendre leur situation financière sans passer des heures sur des formulaires.

Cette alliance peut-elle vraiment transformer les services financiers d’Intuit ?

Les premières réactions montrent un réel intérêt pour ces nouveaux agents. Intuit veut permettre à ses utilisateurs d’obtenir des réponses financières sans détour. TurboTax pourra par exemple calculer un remboursement d’impôts directement dans ChatGPT.

Le PDG Sasan Goodarzi pousse clairement une vision plus réactive des services financiers. Selon lui, la combinaison des données de Credit Karma, des modèles internes et des modèles d’OpenAI apportera une aide immédiate aux clients. Les demandes fiscales ou liées aux prêts seront traitées en quelques secondes.

Ce rôle renforcé de l’IA s’étend déjà à d’autres produits maison. QuickBooks a vu ses tarifs grimper en juillet après l’arrivée de nouveaux agents automatisés. Ces systèmes agissent désormais pour le compte de l’utilisateur, que ce soit pour la paie ou la gestion des comptes.

L’entreprise compte sur cette dynamique pour séduire encore plus de monde. Elle vise une implication plus forte des 100 millions de clients actuels tout en attirant des profils curieux de solutions plus rapides. Ce partenariat tombe à point nommé, alors que Mailchimp a connu des performances en retrait ces derniers mois.

Intuit veut clairement accélérer la cadence avec cette alliance. Les prochains mois diront jusqu’où ses services pourront aller avec ChatGPT à leurs côtés.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.