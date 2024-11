iOS 18.1 enfin dispo : 5 fonctionnalités Apple Intelligence à tester absolument !

C’est officiel ! iOS 18.1 vient de sortir ! Voici les 5 fonctionnalités dont vous pouvez profiter avec cette nouvelle mise à jour !

Vous avez un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro, et un iPhone 16 ? Vous allez pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités grâce aux solutions IA. Voici donc les 5 fonctionnalités Apple Intelligence sur iOS 18.1 que vous devez absolument essayer en premier.

Une solution d’écriture optimisée grâce aux outils d’écriture

Je peux vous assurer que la communication par écrit deviendra désormais plus facile sur iOS 18.1. Grâce à Apple Intelligence, nous pouvons « réécrire, réviser et résumer du texte presque partout, y compris dans Mail, Notes, Pages et les apps tierces », déclare Apple.

Vous pouvez écrire un message et demander à Apple Intelligence de le réécrire dans les styles que vous souhaitez : amical, professionnel ou encore concis, et ce, sans changer le contenu.

La mise à jour nous permet également de bénéficier d’un résumé de nos messages en un paragraphe, en liste ou même en point clés.

Siri boosté par Apple Intelligence

Après le lancement de Siri, Apple a promis de lancer une version plus intelligente durant la WWDC 2024.

C’est en train de se réaliser avec iOS 18.1. Outre son nouveau design, cet assistant de la marque à la pomme peut désormais fournir plus d’informations concernant l’écosystème d’Apple.En appuyant deux fois en bas de l’écran, nous pouvons taper des requêtes au lieu de les prononcer.

Cet assistant sauvegarde également le contexte entre vos requêtes, ce qui vous autorise à poser une question et y faire référence ensuite. Enfin Siri est capable de s’adapter si vous avez du mal avec certains mots.

Des notifications pour se souvenir des essentiels

iOS 18.1 permet aussi aux utilisateurs de définir les priorités grâce aux « Priority Notifications ». Ils mettent en avant les données de vos applications prioritaires sur l’écran de verrouillage.

Des résumés nous donnent des informations importantes d’une notification. Par exemple, la fonctionnalité met les e-mails et les messages reçus sur l’écran.

Éditer facilement les photos avec Clean Up

Cette mise à jour intègre un nouvel outil de correction qui vous permet d’effacer aisément des éléments indésirables de vos photos grâce à l’IA, comme l’autorise Galaxy AI.

De plus, vous allez pouvoir créer de petits films à partir de vos photos grâce à la fonctionnalité souvenir, et ce, avec une simple description.

Je dois avouer que j’aime beaucoup cette fonctionnalité. La recherche se révèle être plus perfectionnée. J’ai même réussi à retrouver le moment précis d’une vidéo en cliquant sur ce que vous souhaitez regarder.

https://twitter.com/BlogModerateur/status/1850870188222124415

Une fonctionnalité d’enregistrement des appels téléphoniques

Il est désormais possible d’enregistrer, résumer et transcrire des contenus audios. La fonctionnalité qui permet de retranscrire mes appels afin de les sauvegarder dans Notes.

« Quand un enregistrement est initié lors d’un appel dans l’app Téléphone, les participants en sont automatiquement informés », ajoute Apple.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.