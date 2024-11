J’ai demandé à ChatGPT quand les robots sexuels seront disponible, voici sa réponse

Et si je vous disais que les robots sexuels existent déjà ? Oui, je parle bien de machines capables de simuler des interactions humaines, à mi-chemin entre la technologie et l’intime. Mais où en est-on vraiment ? Et surtout, quand ces androïdes ultra-sophistiqués envahiront-ils notre quotidien ? Pour éclairer ce mystère sur les robots sexuels, j’ai posé la question à ChatGPT. Voici sa réponse !

Les avancées technologiques n’ont jamais cessé de repousser les limites de l’imaginaire humain. Parmi elles, on retrouve les robots sexuels. Ces créations futuristes combinent à la fois intelligence artificielle, robotique de pointe, et matériaux hyperréalistes. Mais soyons honnêtes, est-ce que cette technologie est réellement prête ? Et si oui, quand pourra-t-on s’offrir ces robots sexuels, capables d’interactions aussi naturelles qu’étonnantes ? ChatGPT nous donne son avis !

Alors ChatGPT, où en est-on avec les robots sexuels ?

Les robots sexuels sont conçus pour interagir émotionnellement et physiquement avec nous les humains. Grâce aux progrès récents en IA, ils peuvent tenir des conversations, répondre à des questions ou même réagir à certains gestes. Côté matériaux, avec les peaux en silicone, nous sommes déjà bien loin des anciennes poupées gonflables. La robotique, quant à elle, améliore le mouvement des membres et des expressions faciales.

Pour mieux comprendre où nous en sommes avec les robots sexuels, j’ai demandé à ChatGPT quand seront-ils véritablement disponibles. Voici ce qu’il m’a répondu :

« Les robots sexuels, aussi connus sous le nom d’androïdes ou de robots compagnons, existent déjà à divers degrés de sophistication. Certains modèles plus basiques sont disponibles sur le marché depuis quelques années, offrant des fonctions interactives limitées et une apparence humaine. Les technologies avancées, incluant l’intelligence artificielle pour des interactions plus complexes et réalistes, sont en développement constant. »

Mais, pourquoi pas maintenant ?

En voyant cette réponse un peu vague, j’ai vite insisté pour avoir une date plus précise. Alors, ChatGPT a ajouté :

« On pourrait s’attendre à voir des versions de plus en plus avancées de robots sexuels se déployer progressivement au cours des prochaines années, mais des versions très sophistiquées et largement acceptées pourraient ne pas être courantes avant 2030 ou plus tard, selon le rythme des progrès et de l’acceptation. »

D’après le chatbot, la généralisation de ces robots sexuels « implique des facteurs technologiques, sociaux, légaux et éthiques ». Je suis tout à fait d’accord, car nous savons que simuler des interactions humaines authentiques, c’est loin d’être un jeu d’enfant. Les mouvements fluides, les expressions faciales complexes et la gestion des conversations naturelles demandent encore des années de développement.

Par ailleurs, lorsqu’on évoque les robots sexuels, certains y voient une avancée technologique tandis que d’autres s’inquiètent des implications morales et culturelles.

Et toujours selon ChatGPT « les gouvernements devront réglementer la fabrication, la vente et l’utilisation de robots sexuels. Ces réglementations pourraient inclure des aspects de sécurité, de consentement, et de protection des données. ».

Des androïdes à vocation intime déjà sur le marché ?

ChatGPT a aussi mentionné qu’il existe déjà « plusieurs (…) prototypes de robots sexuels qui ont été développés ou sont en cours de développement ». Alors, je lui demande plus de détails sur ces exemples, histoire de voir si ces robots sexuels sont vraiment disponibles. Et l’IA n’a pas hésité à me faire une liste.

Le chatbot a d’abord proposé les RealDoll X de Abyss Creations. Ces robots sexuels sont pilotés par l’IA et sont personnalisables via une application mobile. Évidemment, j’ai fait mes recherches et j’avoue qu’en voyant le réalisme de leur corps et visage, je suis restée bouche bée.

Vous pouvez choisir parmi une gamme de maquillage et des couleurs des yeux, cheveux. etc. Celles qui m’ont le plus impressionné sont Serenity X et Harmony X (également cité par ChatGPT). Ces poupées peuvent bouger la tête, cligner des yeux, parler, afficher des expressions, comme de vraies humaines.

Ensuite, il y a Emma de Sexdoll, ce robot sexuel de 168 cm doté aussi de technologie d’IA. Cheveux réalistes, corps bien sculpté, elle peut discuter et adapter ses réactions en fonction des interactions passées.

Il y a aussi Samantha créée par Sergi Santos. Ce robot sexuel peut changer d’humeur. Attention, car si vous êtes agressif et irrespectueux, elle vous dit non. Et, si les capteurs de Samantha ne sont pas assez stimulés ou si elle se lasse de son partenaire, la poupée arrête directement ses actions.

Actuellement, tous ces robots sexuels existent bel et bien, mais ils coûtent une fortune. Mais ChatGPT pense que « les prix pourraient baisser à mesure que la technologie devient plus répandue et que les économies d’échelle entrent en jeu ».

À votre avis, à quelle vitesse ces robots deviendront-ils accessibles ? Plutôt 2030 comme ChatGPT l’a prédit ou bien plus tard ? La section commentaires n’attend que vous !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.