Le Japon est-il devenu ringard ? Cette étude révèle un grave problème lié à l’IA

Le Japon et l'IA : un duo en difficulté ? Une récente enquête dévoile pourquoi les entreprises japonaises ont du mal à adopter cette technologie.

Le pays du soleil levant est-il devenu la risée du monde technologique ? Dans sa récente publication, Reuters a mis en lumière les défis auxquels le Japon est confronté dans l'adoption de l'IA. Pour prouver cela, du 3 au 12 juillet, Nikkei Research a réalisé une enquête anonyme auprès de 506 entreprises. Zoom sur les résultats !

L'IA au Japon : une adoption contrastée

Selon les résultats de l'étude, près d'un quart des firmes japonaises ont déjà intégré l'IA dans leurs opérations. Toutefois, 40% d'entre elles ne sont même pas prêts à exploiter cette technologie.

Seulement 24% des répondants utilisent l'IA tandis que 35% envisagent de le faire. Quant aux 41% restants, ils n'en ont montré aucun intérêt.

Ceux qui se tournent vers l'IA le font surtout pour combattre la pénurie de main-d'œuvre (60%), réduire les coûts (53%) et accélérer la recherche et le développement (36%). Ces chiffres prouvent alors que l'IA peut répondre à certains des enjeux économiques les plus pressants du Japon.

Pour pallier une pénurie de main-d'œuvre le Japon prévoit d'utiliser des avatars, des robots et l'IA dans divers secteurs

Qu'est-ce qui empêche ces entreprises d'intégrer l'IA ?

Malgré ces motivations, de nombreux obstacles freinent l'intégration de l'IA au Japon. Les entreprises font face à des problèmes tels que les manques d'expertise en matière de technologie, les coûts d'investissement élevés… D'autres hésitent juste à cause de la fiabilité de l'IA.

Pour couronner le tout, un responsable d'une société de transport a même souligné une raison bien particulière : « l'anxiété des employés face à une éventuelle réduction des effectifs ».

En outre, la cybersécurité n'est pas en laisse. L'enquête révèle qu'environ 15% des entreprises japonaises ont subi des cyberattaques au cours de l'année précédente. 9% supplémentaires affirment avoir vu leurs commerciaux attaqués.

Les impacts incluent des interruptions d'activité (23%), et pire encore, des fuites d'informations sensibles (4%). En réponse, 47% des interrogées optent pour l'externalisation des mesures de cybersécurité, tandis que 38% préfèrent développer des expertises internes.

Que pensez-vous de cette situation ? Le Japon est-il devenu ringard par rapport aux autres pays concernant l'adoption de l'IA ? Partagez vos opinions en commentaires.

