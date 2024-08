Imiter les épreuves olympiques en apesanteur : ainsi les astronautes soutiennent les athlètes

En hommage aux Jeux Olympiques de Paris, les astronautes de la Station Spatiale Internationale (ISS) ont organisé leur propre version des jeux. Profitant de l'apesanteur, ils ont revisité plusieurs épreuves sportives avec humour et créativité. Leur message de soutien aux athlètes de la Terre montre l'esprit de solidarité et d'admiration qui règne dans l'espace.

Un défi gravitationnel

Les astronautes de l'ISS ont adressé leurs vœux aux athlètes participant aux Jeux Olympiques de Paris en organisant une version zéro gravité des compétitions internationales. Vendredi dernier, la NASA a dévoilé une vidéo hilarante où les astronautes de l'ISS se sont amusés à parodier les sports olympiques, en commençant par un passage de la torche des plus originaux.

Les membres de l'équipage se sont ensuite lancés dans une série d'épreuves olympiques adaptées à l'absence de gravité. Ils ont ainsi rendu hommage aux sports qui sont rendus plus difficiles par la gravité terrestre. Les disciplines revisitées étaient aussi variées qu'audacieuses : des figures de gymnastique les plus classiques, comme le cheval d'arçons et les saltos arrière, aux épreuves d'athlétisme les plus exigeantes, comme le lancer du disque, du poids et les haies.

« Ces derniers jours à bord de la Station spatiale internationale, nous nous sommes vraiment amusés à faire semblant d'être des athlètes olympiques, » a déclaré l'astronaute de la NASA Matthew Dominick en conclusion de la vidéo. « Nous avons bien sûr eu l'avantage de l'apesanteur, ce qui a rendu ces épreuves possibles.«

« Alors de la part de tous les membres de la Station spatiale internationale, » a poursuivi Dominick, « à chaque athlète des Jeux Olympiques, bon courage.«

L'haltérophilie en apesanteur

Parmi les épreuves en zéro G, celle qui a le plus marqué reste la version ISS de l'haltérophilie. Un membre de l'équipage soulève une barre à laquelle sont fixés deux autres astronautes, au lieu des poids traditionnels.

Ce spectacle a démontré la grande créativité des astronautes. Ils ont su transformer les défis de l'espace en opportunités de divertissement et d'hommage.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024

De nombreux événements passionnants sont à suivre depuis la Terre. Malheureusement, il n'existe pas encore de volet spatial pour cette compétition quadriennale. Cependant, qui sait? Peut-être qu'un jour, les colonies lunaires imaginées par l'humanité seront les hôtes des Jeux. En attendant ce jour, nous faisons écho au message de l'équipage de l'ISS : bon courage à tous les athlètes!

En réalisant ces épreuves en apesanteur, les astronautes de l'ISS ont démontré leur esprit d'équipe. Ils ont également rappelé la difficulté et l'engagement nécessaires pour exceller dans les compétitions sportives terrestres. Leurs parodies olympiques offrent un regard inédit sur la vie en microgravité. Elles sont aussi un bel hommage aux athlètes des Jeux de Paris 2024.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.