Jeux Olympiques Paris 2024 : Bilan des réseaux sociaux par Visibrain 

Clap de fin pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, marqués par une incroyable activité sur les réseaux sociaux. Durant deux semaines intenses, les plateformes ont vibré au rythme des exploits des athlètes, des moments forts partagés par des millions de spectateurs et de l'engagement des marques.

Visibrain, l'outil de veille des réseaux sociaux, livre une rétrospective de cet engouement en ligne.

Paris 2024 enflamme les réseaux sociaux

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont véritablement embrasé les réseaux sociaux. C'est l'un des événements les plus commentés de l'année. Plus de 894 millions de messages ont été publiés depuis la cérémonie d'ouverture. Ce chiffre impressionnant reflète l'engouement mondial pour ces jeux. Chaque instant, des performances des athlètes aux cérémonies de remise des médailles ont été scruté et partagé par des millions de spectateurs. Il y a eu une véritable effervescence en ligne.

Comparé aux Jeux de Tokyo 2021, Paris 2024 a généré 54% de messages supplémentaires. C'est le signe de l'impact croissant des réseaux sociaux dans la couverture des événements sportifs. La cérémonie d'ouverture marque le début officiel des Jeux, a été le moment le plus partagé. Elle attire l'attention mondiale sur les premiers instants de cette compétition historique.

Léon Marchand : une star des bassins et des réseaux

Parmi les nombreux athlètes ayant marqué ces Jeux, Léon Marchand s'est imposé comme une véritable star, non seulement dans les bassins, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ses performances exceptionnelles ont captivé le public français et au-delà, suscitant un énorme engouement en ligne. Avec 891 750 messages le mentionnant, Léon Marchand est devenu l'un des athlètes les plus discutés de Paris 2024. Il attire 23 fois plus d'attention que son compatriote Florent Manaudou.

Sa performance du 31 juillet, où il a décroché deux médailles d'or en une soirée, a été particulièrement marquante. Durant cette seule soirée, plus de 187 100 tweets ont été publiés à son sujet. Cela fait de lui l'un des sportifs les plus en vue de ces Jeux. Ses victoires, notamment en 200m papillon et 200m brasse, ont généré des pics d'activité sur X. Cela témoigne de l'immense admiration que lui porte le public.

Simone Biles : la reine d'Instagram

La gymnaste américaine Simone Biles, déjà légende vivante de son sport, a une fois de plus marqué les esprits, tant sur les tapis de compétition que sur Instagram. Au-delà de ses performances remarquables, c'est son influence sur les réseaux sociaux qui a pris une ampleur considérable. Avec plus de 88 millions de likes accumulés durant les Jeux, Simone Biles a consolidé son statut de personnalité la plus influente de Paris 2024 sur Instagram. Elle surpasse largement ses rivales. Cette popularité est renforcée par sa proximité avec ses fans, qu'elle cultive à travers des publications régulières partagées avec ses 124 millions d'abonnés. Ses posts, mêlant moments de vie et instants de compétition, ont su captiver une large audience, prouvant que son impact va bien au-delà de la gymnastique.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront gravés dans les mémoires. Ce sont non seulement pour les exploits sportifs qu'ils ont accueillis, mais aussi pour l'empreinte qu'ils ont laissée sur les réseaux sociaux. Avec des athlètes tels que Léon Marchand et Simone Biles en figures de proue et des marques comme Decathlon qui ont su tirer profit de cette visibilité, ces Jeux se sont inscrits dans l'histoire numérique. Cette édition a démontré l'importance croissante des plateformes sociales dans le rayonnement des grands événements sportifs. C'est un phénomène qui ne fera que s'amplifier lors des futures compétitions internationales.



Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.