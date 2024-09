Kaizen : comment le YouTuber français Inoxtag a fait planter Allociné ?

Allociné ne résiste pas ! L'excitation autour du documentaire d'Inoxtag entraîne des pannes sur les sites de réservation de cinéma.

Le 3 septembre à 17h30, Inoxtag a créé un énorme buzz sur Allociné ! Les ventes de « Kaizen, un an pour gravir l'Everest » ont fait exploser la billetterie et bloqué plusieurs plateformes. Ses fans, fidèles et impatients, se sont précipités pour réserver leurs places, créant ainsi des dysfonctionnements. Effectivement, ce documentaire, tant attendu, avait déjà conquis les cœurs bien avant sa sortie en salle prévue le 13 septembre.

La ruée vers le documentaire d'Inoxtag cause des crashs sur les sites de billetterie

Sans surprise, Inoxtag, suivi par des millions de fans, a déclenché une vague d'euphorie lorsque la billetterie s'est ouverte. À 17h30, le 3 septembre, l'excitation monte d'un cran ! Son documentaire, Kaizen, qui retrace son ascension de l'Everest, fait frémir sa communauté.

Mais alors… les fans ont rapidement été confrontés à des problèmes techniques. « Impossible de prendre des places pour ma ville… », se plaint un internaute, agacé.

De même, un autre ajoute : « On t'aime Inox, mais là vos serveurs c'est de la D, on ne peut rien réserver ». Ces soucis techniques montrent à quel point la demande était forte. Les serveurs, submergés, ont peiné à répondre, surtout pour le Grand Rex à Paris, inaccessible pendant plusieurs heures.

Inoxtag, avec son naturel et son dynamisme, réagit immédiatement. « Vous avez fait crash Allociné ! », annonce-t-il avec étonnement sur Instagram…

Peu après, sur X (Twitter), il tente de calmer l'ardeur de ses fans : « Tous les sites de cinéma ont crash, on va essayer de résoudre cette situation au plus vite ».

Des billets supplémentaires pour combler l'attente

Apparemment, les salles se sont remplies à une vitesse folle. Alors, face à l'attente insupportable de nombreux fans, Inoxtag décide d'agir. « Presque toutes les salles sont sold out… Alors on réouvre des salles ! », annonce-t-il, répondant à l'énorme demande.

Effectivement, cette décision permet à davantage de fans de décrocher leurs billets pour assister à l'avant-première du 13 septembre. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur place, il reste une autre option : le film sera disponible gratuitement sur YouTube, dès le 14 septembre à 14h30. Un beau geste pour ses abonnés fidèles.

La Billetterie est OUVERTE !!



Tous les sites de cinémas ont crash, on essaye de résoudre cette situation au plus vite.https://t.co/P1Dd1CAYHR https://t.co/nEbF79jbeP pic.twitter.com/XfuiH4vCp3 — Inoxtag ⚡️ (@Inoxtag) September 3, 2024

Un parcours exceptionnel pour un jeune créateur

Inoxtag, qui a débuté sur YouTube en 2015, est aujourd'hui une figure incontournable. Il a commencé par publier des vidéos de jeux vidéo, avant de se diversifier avec des clips musicaux et des défis qui ont tous rencontré un grand succès.

Parmi ses réalisations marquantes, on peut citer « Mili mili », un clip musical avec 77 millions de vues, et « 48 h pour sortir d'un bunker », une vidéo visionnée 31 millions de fois.

Grâce à cette réussite, il est affilié à Webedia, aux côtés d'autres grandes figures comme Just Riadh ou Domingo.

Alors, avez-vous réussi à acheter vos billets pour Kaizen ? Si c'est le cas, êtes-vous prêt pour le 13 septembre ? Laissez un commentaire avec vos impressions !

