Keyrus brille au PAC Innovation Radar IA 2024

Le groupe Keyrus, spécialiste de la data et de l’intelligence artificielle (IA), vient d’être désigné « Best in Class » dans deux catégories du PAC Innovation Radar IA 2024. Ce rapport, publié par Pierre Audoin Consultants (PAC), évalue les entreprises leaders dans le domaine des services liés à l’IA. Keyrus se distingue par son engagement, son expertise et sa capacité à transformer le paysage de l’IA en France et en Europe.

Une reconnaissance de taille pour Keyrus

Keyrus a obtenu la plus haute distinction dans les catégories « Leaders in AI-related Services in France » et « AI-related Services for Back-Office Workflows in Europe« . Ce classement a été publié le 18 septembre 2024. Il place l’entreprise parmi les leaders du secteur aux côtés de géants comme Accenture et Capgemini. « Grâce au travail de nos équipes et à la confiance de nos clients, Keyrus se place comme un leader dans le domaine de l’IA en France« , commente Eric Cohen, Président-fondateur du groupe Keyrus.

PAC a évalué 28 entreprises en France et en Europe. Il s’est basé sur plus de 60 critères tels que la stratégie, les performances et les compétences. Keyrus était la seule entreprise de taille intermédiaire (ETI) à être présente dans ce classement. Cela démontre sa capacité à offrir des services innovants et de haute qualité, alliant agilité et expertise.

Le PAC Innovation Radar utilise une méthodologie éprouvée pour évaluer les entreprises. L’évaluation repose sur plusieurs critères, dont l’auto-divulgation des ressources, les entretiens face-à-face et l’analyse des bases de données. Ces éléments permettent d’évaluer la position sur le marché, les compétences et la performance des entreprises. À l’issue de cette analyse, chaque fournisseur reçoit son positionnement dans le radar.

Un engagement fort dans la formation et l’éthique

En juin 2024, Keyrus a signé un partenariat avec aivancity, l’unique école française dédiée à l’intelligence artificielle reconnue par l’État. Ce partenariat vise à promouvoir une IA responsable et éthique. Le but est aussi d’offrir des formations spécialisées de haut niveau. « Nous investissons dans la formation de talents spécialisés et nous nous distinguons par notre capacité unique à fournir des services de haute qualité« , souligne Eric Cohen.

Keyrus continue de renforcer ses compétences grâce à la collaboration avec les principaux fournisseurs technologiques. L’entreprise mise sur la formation et les partenariats stratégiques pour soutenir son ambition de devenir le leader français dans le domaine de l’IA. Son engagement en faveur d’une IA éthique lui permet de se démarquer sur le marché puisqu’il répond aux enjeux sociétaux et technologiques.

Keyrus a ainsi su convaincre par son approche novatrice et sa capacité à transformer les données en véritables leviers de croissance pour ses clients. L’entreprise ambitionne de poursuivre sur cette lancée. Elle souhaite devenir un acteur incontournable de l’IA en France et en Europe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

