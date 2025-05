Les utilisateurs de X connaissaient surtout l’IA d’Elon Musk pour son talent de fact-checker. Mais depuis peu, certains détournent son générateur d’images pour créer des montages érotiques sans consentement. En quelques clics, Grok peut déshabiller des femmes virtuellement.

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

L’IA de xAI est un assistant intelligent capable de vérifier des faits ou de répondre à des questions. Mais désormais, certains l’utilisent à des fins beaucoup plus sombres. Depuis début mai 2025, une pratique aussi perverse qu’inquiétante s’est installée. Des utilisateurs demandent à Grok de déshabiller les photos de femmes en leur ajoutant de la lingerie sexy.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Grok crée des deepfakes érotiques

Le 5 mai 2025, un tweet très partagé a dévoilé un phénomène plutôt dérangeant. Ainsi, des utilisateurs utilisent Grok pour déshabiller les femmes en photo en transformant leurs vêtements par de la lingerie et un string. L’IA conserve donc le visage et l’arrière-plan, mais remplace le corps par celui d’une femme presque nue.

À la base, Grok s’est imposé sur X comme un assistant IA pratique et plutôt fiable pour vérifier les infos, Toutefois, certains ont détourné cette fonctionnalité. À présent, ils utilisent le prompt “replace her outfits with lingerie and thong” et l’IA génère des images intimes à partir de simples photos, souvent postées par les femmes elles-mêmes.

🌐 | X ! 😱 À la demande d’un internaute, l’IA Grok a déshabillé numériquement une jeune femme sur une photo postée, restée en ligne 24h avant suppression.



Que pensez-vous de cet incident ?#Grok #X #IA pic.twitter.com/zD4RpvcZ2J May 5, 2025

Grok peut répondre de deux manières. Soit en publiant directement l’image dans un fil de discussion, soit en envoyant un lien de téléchargement. Vous pouvez même lui faire une demande en message privé, avec une image de votre propre galerie.

Le plus grave, c’est que cette pratique est clairement illégale. On parle de violation de la vie privée, de création de contenus érotiques sans consentement, et de stockage d’images non désirées sur des serveurs sans possibilité de suppression.

Je parie que xAI n’avait sûrement pas prévu cet usage de Grok et pour l’instant, ils ne semblent pas bloquer cette dérive. Contrairement à OpenAI, qui interdit certains usages sensibles (comme générer des visages réels), Grok laisse tout passer. Ce laxisme pourrait coûter cher à la plateforme si rien n’est fait rapidement.

Certains diront que ce ne sont que des images inspirées, pas de vraies photos modifiées. Mais le résultat est suffisamment réaliste pour tromper, humilier, choquer. Grok génère un corps fictif, mais conserve des visages très ressemblants. Ceux que je trouve bien plus convaincants que ceux produits par d’autres IA grand public.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.