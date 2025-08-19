L’IA, une bulle qui va exploser ? Oui… et c’est OpenAI qui le dit !

Le marché de l’IA est en pleine bulle, comparable à celle de l’internet dans les années 90. Un constat étonnant, avoué par Sam Altman, le PDG d’OpenAI.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

On nous vend l’IA comme la révolution du siècle. Et c’est vrai. Car que ce soit pour bosser, rédiger un mail ou résoudre un petit tracas du quotidien, elle nous apporte ce petit plus. Pas étonnant donc que les entreprises investissent des fortunes pour ne pas rater le train. Mais selon Sam Altman, ce marché de l’IA survolté serait en réalité une bulle en pleine surchauffe.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une bulle d’IA qui sent le déjà vu

Lors d’une interview avec The Verge, Sam Altman a été cash. Selon lui, « nous sommes en présence d’une grosse bulle spéculative ». « Sommes-nous dans une phase où les investisseurs sont globalement surexcités par l’IA ? Je pense que oui. L’IA est-elle la chose la plus importante à venir depuis très longtemps ? Je pense que oui également », a-t-il déclaré.

Le patron d’OpenAI admet que l’IA vit la même effervescence que le bulle internet des années 1990. À l’époque, tout le monde s’est rué pour bâtir des réseaux de télécoms, pendant que les investisseurs arrosaient de milliards les boîtes internet. Sauf qu’au bout d’un moment, beaucoup de ces entreprises n’arrivaient plus à faire de bénéfices.

Aujourd’hui, on pourrait remplacer les infrastructures de télécommunications par les centres de données. Et les entreprises Internet par les start-up d’IA. L’enthousiasme des investisseurs pour l’IA est excessif. Ils injectent beaucoup trop d’argent dans cette technologie. Même si certaines sociétés n’ont pas encore prouvé leur rentabilité.

Une bulle plus grande

Cet aveu de Sam Altam inquiète plus d’un expert. Et pour cause, les investissements dans l’IA filent à une vitesse folle. Joe Tsai, cofondateur d’Alibaba, tire la même sonnette d’alarme. Ray Dalio, le patron de Bridgewater Associates, aussi.

Dans un rapport, Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, affirme même que la bulle de l’IA est plus massive que celle d’internet. Autrement dit, si elle éclate, les dégâts pourraient être encore plus lourds.

Heureusement, tout le monde ne voit pas l’avenir en noir. Ray Wang, chercheur chez Futurum Group, tempère. Oui, les propos d’Altman ont du sens. Mais selon lui, tout dépendra surtout de chaque entreprise et de sa solidité.

« Les fondamentaux de la chaîne d’approvisionnement restent solides et la trajectoire à long terme de la tendance de l’IA justifie la poursuite des investissements » a t-il souligné.

Alors, l’IA est-elle une bulle prête à éclater, ou est-ce une étape vers un futur encore plus impressionnant ? Quoi qu’il en soit, Altman rappelle qu’il vaut mieux garder les pieds sur terre. Il ne faut pas non plus se laisser emporter par toutes ces promesses exagérées sur ce que cette technologie pourra accomplir demain.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.