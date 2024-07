La Chine va-t-elle nous sauver ? Une mission pour détruire un astéroïde !

L'étude d'un astéroïde a porté ses fruits, car apparemment, le vaisseau spatial chinois sera utilisé comme « impacteur » ou « bélier » en embarquant dans l'astéroïde. La mission DART de la NASA en 2022 a permis de transformer l'orbite d'un astéroïde binaire grâce à une méthode identique.

La Chine envisage de lancer un vaisseau spatial destructeur d'astéroïdes afin de vérifier s'il est possible de protéger la Terre contre des astéroïdes éventuellement dangereux. Notons qu'il s'agit d'une mission test prévue se terminer d'ici 2030 selon les chercheurs. La mission aura pour objectif de viser un astéroïde d'un diamètre de 30 mètres, appelé 2015 XF261.

La Chine souhaite tirer un projectile spatial sur un astéroïde

Un article publié dans le Journal of Deep Space Exploration donne des informations sur le vaisseau spatial. Les chercheurs chinois révèlent qu'il sera constitué de deux parties : un projecteur et un projectile ou impacteur. C'est l'observateur qui partira en mission en premier lieu pour atteindre l'astéroïde en vue de l'analyser pour une période de trois à six mois.

Par la suite, le projectile s'écrase sur l'astéroïde tandis que l'observateur est chargé d'enregistrer tout ce qui se passe lors de l'impact. Il aura ainsi l'opportunité d'étudier les conséquences de la collision à une courte distance de la cible.

SINA Technology rapporte en 2024 que Wu Weiren, directeur du laboratoire chinois d'exploration de l'espace lointain (DSEL), a dit que le vaisseau spatial décollera vers 2027.

Une mission en parallèle avec celle de la NASA

La NASA réalise aussi des tests du système de défense planétaire de son côté. Rappelons qu'en 2022, une secousse avec l'astéroïde Dimorphos s'est produite lors de la mission DART dans l'objectif était de changer la trajectoire des astéroïdes.

Il s'agit d'ailleurs d'une première dans l'histoire en matière de démonstration mondiale de la technologie de défense planétaire. Juste après la collision de DART avec l'astéroïde, les chercheurs de la NASA sont parvenus à une conclusion : le choc a réellement transformé l'orbite et l'aspect de l'astéroïde. Montrant ainsi la possibilité de changer la trajectoire de l'astéroïde.

Dans le but ainsi de protéger la Terre, la NASA crée le télescope spatial NEO Surveyor. La date du lancement de ce dernier est prévue pour le mois de juin 2028. Cet appareil est développé pour repérer les objets spatiaux potentiellement dangereux.

Aujourd'hui, il n'y a aucun astéroïde connu qui menace la Terre. Toutefois, les scientifiques poursuivent leur travail en préparant des stratégies de défense spatiale.

L'alliance de travail des différentes agences spatiales, dont la Chine, consolide la confiance dans la sécurité de notre planète, même s'il y a certaines tensions internationales entre les pays.

En octobre, l'Agence spatiale européenne prévoit également de lancer une sonde spatiale baptisée HERA pour visiter Didymos et Dimorphos et examiner de près la zone d'impact. Cette sonde devrait atteindre les deux astéroïdes en 2026. Après sa mission, HERA devrait être en mesure d'attester dans quelle mesure DART a changé la surface de l'astéroïde.

