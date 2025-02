La Corée interdit l’IA DeepSeek : faut-il faire pareil en France ?

DeepSeek a suspendu ses applications de chatbot en Corée du Sud. Cette décision intervient après une enquête des autorités locales sur la gestion des données personnelles. Depuis samedi soir, les applications ont disparu des versions locales de l’App Store d’Apple et de Google Play.

La Commission sud-coréenne de protection des informations personnelles a indiqué que DeepSeek avait accepté de renforcer ses mesures de confidentialité. Avant tout retour sur les plateformes, l’entreprise devra garantir une transparence accrue sur l’utilisation des données. En attendant, les utilisateurs actuels ne sont pas concernés par cette suspension, mais des précautions sont recommandées.

Nam Seok, directeur de la division d’enquête de la commission, a conseillé aux utilisateurs de supprimer l’application. Il prévient également d’éviter toute saisie d’informations personnelles dans l’outil jusqu’à la résolution des problèmes. Cette mise en garde illustre la méfiance grandissante envers les applications d’IA étrangères.

DeepSeek a récemment attiré l’attention en affirmant avoir développé son chatbot à un coût bien inférieur à celui des entreprises américaines. Cette avancée technologique a suscité un engouement mondial et a renforcé la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le secteur de l’IA. Toutefois, cet essor fulgurant soulève des inquiétudes sur la sécurité des données.

Des interdictions en cascade dans les entreprises coréennes

Face aux inquiétudes liées à la confidentialité, plusieurs agences gouvernementales et entreprises sud-coréennes ont interdit DeepSeek. Certaines ont bloqué l’accès à l’application sur leurs réseaux, par crainte de voir des informations sensibles être collectées. Cette réaction démontre l’importance croissante des enjeux de cybersécurité face aux outils d’IA avancés.

La commission sud-coréenne a commencé son enquête en janvier et a révélé des pratiques douteuses de la part de DeepSeek. L’entreprise manquerait de clarté quant aux transferts de données à des tiers et collecterait des informations personnelles en grande quantité. Ces accusations renforcent les doutes sur la conformité de l’application avec les réglementations en vigueur.

Un succès fulgurant malgré les controverses

Selon une analyse de Wiseapp Retail, DeepSeek comptait environ 1,2 million d’utilisateurs en Corée du Sud fin janvier. Ce chiffre impressionnant en fait le deuxième modèle d’IA le plus utilisé du pays, juste derrière ChatGPT. Cette popularité témoigne de l’attrait croissant pour les technologies d’IA malgré les craintes liées à la protection des données.

DeepSeek devra rassurer les autorités et les utilisateurs avant d’espérer revenir sur le marché coréen. L’entreprise devra apporter des garanties solides en matière de transparence et de protection des données personnelles. L’issue de cette affaire pourrait influencer la perception des chatbots d’IA étrangers en Corée du Sud et ailleurs.

