La digitalisation au sein des entreprises, interview avec Vincent Dreyfus, CEO de LegalySpace

Vincent Dreyfus, CEO de LegalySpace nous partage sa vision sur la digitalisation au sein des entreprises, les défis, et la sécurité des données. Une approche intéressante, qui explique des détails peu connus du grand public.

Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement ainsi que LegalySpace ?

Je me présente. Je suis Vincent Dreyfus, fondateur de LegalySpace. J’ai fondé l’entreprise il y a 15 ans. Tout au long de ces années, j’ai poursuivi ma vision ambitieuse : offrir aux entreprises un espace numérique sécurisé, équivalent en fiabilité à l’usage du papier dans les échanges de documents professionnels. Nous voulions que chaque entreprise puisse disposer d’un environnement de confiance pour ses échanges de documents, avec une sécurité à la hauteur des enjeux juridiques

LegalySpace s’est rapidement distingué grâce à la certification NF203, qui garantit que ses coffres-forts numériques répondent aux standards les plus stricts en matière de sécurité et de traçabilité des données. Cette certification n’est pas simplement un gage de conformité, mais un impératif pour les entreprises souhaitant protéger leurs informations sensibles dans un cadre légal précis. En effet, elle assure que chaque document stocké dans ces espaces numériques bénéficie d’une traçabilité complète, allant bien au-delà du simple stockage en ligne.

Cela signifie que les données sont scellées, horodatées, et protégées contre toute tentative de falsification.

J’estime que cette rigueur est cruciale, particulièrement à l’heure où les menaces sur la souveraineté des données se multiplient notamment avec des lois extraterritoriales comme le Cloud Act aux États-Unis. Pour cette raison, LegalySpace a fait le choix de ne collaborer qu’avec des partenaires français pour l’hébergement des données, garantissant ainsi une protection renforcée en matière de souveraineté numérique.

Quels sont les avantages immédiats et à long terme pour les entreprises qui adoptent ces solutions de dématérialisation et de gestion numérique de documents ?

La digitalisation offre aux entreprises des bénéfices immédiats, à la fois en termes de temps gagné et de sécurité renforcée. J’insiste sur l’importance de cette évolution. Manipuler des documents papier prend du temps, et le temps, c’est de l’argent. En numérisant les flux, les entreprises optimisent leurs opérations et renforcent la sécurité juridique. La gestion physique des documents, avec ses tâches répétitives et chronophages, disparaît au profit de solutions dématérialisées qui fluidifient les processus internes tout en réduisant les coûts opérationnels.

Mais les avantages de la dématérialisation ne s’arrêtent pas là. Elle impacte positivement l’expérience des collaborateurs comme celle des clients, en leur offrant un accès instantané et sécurisé aux documents. On rêve tous d’un espace où l’on peut échanger des documents d’un simple clic, en toute sécurité.

La digitalisation apporte également une sécurité juridique accrue. Les documents sont automatiquement tracés et horodatés, ce qui garantit leur authenticité et permet de se conformer aux exigences réglementaires, notamment en matière de conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Pour les entreprises, cela signifie une réduction des risques d’erreurs humaines et une meilleure transparence dans la gestion des documents sensibles.

Avec l’évolution des réglementations, notamment le Cloud Act américain, la question de la souveraineté des données est devenue un enjeu crucial pour les entreprises françaises. Cette loi permet aux autorités américaines de demander l’accès à des données stockées par des entreprises américaines, même si ces données sont situées à l’étranger. Ce contexte soulève de sérieuses préoccupations pour les entreprises françaises en matière de confidentialité et de protection des données. Il ne suffit plus que les données soient stockées en France ; elles doivent également être gérées par des acteurs français pour éviter toute interférence extérieure.

C’est précisément sur cette base que LegalySpace fonde sa stratégie, en collaborant uniquement avec des prestataires français, de l’hébergement à la maintenance, afin de garantir une indépendance totale vis-à-vis des lois étrangères. Ce choix de partenaires exclusivement nationaux permet à LegalySpace de maintenir une maîtrise complète de la chaîne de traitement des données et d’assurer à ses clients une protection renforcée contre les risques d’ingérence.

Par ailleurs, la certification NF203, obtenue par LegalySpace, constitue un gage supplémentaire de cette souveraineté. Elle atteste de la conformité aux normes les plus strictes en matière de gestion électronique de documents et de stockage dans des coffres-forts numériques. Cette certification est un élément central de notre offre. Nous avons à cœur d’assurer cette sécurité depuis nos débuts, et nous effectuons régulièrement des audits et des tests pour renforcer continuellement notre infrastructure.

Ainsi, en se positionnant comme un acteur 100% français, LegalySpace non seulement préserve la souveraineté des données, mais met également en avant une solution complète et sécurisée qui répond aux besoins stratégiques des entreprises, à l’heure où les enjeux de sécurité et de confidentialité des informations sont plus critiques que jamais.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les garanties que vous proposez chez LegalySpace pour rassurer les clients sur la protection des données?

Pour garantir une sécurité maximale, LegalySpace s’appuie sur des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Ces technologies sont au cœur des innovations de l’entreprise, permettant non seulement de sécuriser les transactions mais aussi de fluidifier les processus internes des entreprises. L’IA nous permet d’automatiser la gestion des documents et d’optimiser les processus métiers. Cette automatisation se traduit par une réduction significative des erreurs humaines et un gain de temps considérable pour les entreprises qui doivent traiter un grand volume de documents, souvent sensibles.

En parallèle, la blockchain joue un rôle crucial en matière de sécurité. Elle renforce la traçabilité et la sécurité des transactions. Grâce à son caractère décentralisé et infalsifiable, la blockchain garantit que chaque échange ou modification de document est horodaté et consigné de manière immuable. Cela permet non seulement de protéger les données, mais également d’instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes, en particulier dans des secteurs comme le juridique, où la moindre altération peut avoir des conséquences lourdes.

Je met aussi en avant l’importance de la cryptographie avancée dans la stratégie de LegalySpace. Cette technologie est utilisée pour chiffrer les documents et assurer que seuls les destinataires autorisés puissent y accéder. Nous utilisons des algorithmes de cryptage robustes pour protéger les données de bout en bout, que ce soit lors du stockage ou du transfert, limitant ainsi les risques de cyberattaques.

Enfin, l’architecture technique de LegalySpace repose sur des microservices, un modèle qui permet à l’entreprise d’offrir des solutions flexibles et évolutives. Cette architecture nous permet d’être plus agiles et d’adapter rapidement nos services aux besoins changeants de nos clients. Contrairement aux systèmes monolithiques, une architecture basée sur des microservices divise l’application en modules indépendants, chacun pouvant être mis à jour ou amélioré sans impacter l’ensemble de la plateforme. Cela garantit une disponibilité continue du service tout en facilitant l’intégration de nouvelles fonctionnalités à mesure que les exigences des entreprises évoluent.

En combinant l’IA, blockchain, cryptographie avancée et une architecture moderne, LegalySpace s’impose comme un leader de la digitalisation sécurisée des flux documentaires, anticipant ainsi les défis technologiques et réglementaires à venir pour ses clients.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos innovations technologiques, ce que vous intégrez dans vos solutions pour rester compétitif sur ce marché?

La transformation numérique est une étape incontournable pour les entreprises modernes, mais elle doit être abordée avec méthode et réflexion. Toutes les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, doivent passer à la digitalisation. Cela leur fait gagner du temps et leur permet de se concentrer sur des tâches plus productives. Loin d’être un simple effet de mode, la numérisation permet de fluidifier les processus internes, de réduire les erreurs humaines et d’améliorer la collaboration, tout en libérant du temps pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

Pour qu’un document numérique ait la même valeur légale qu’un document papier, il doit répondre à des critères stricts, notamment en matière de sécurité et de traçabilité. Par exemple, des outils doivent être mis en place pour prouver que le document n’a pas été modifié après sa signature, et qu’il a été conservé dans un environnement sécurisé, accessible uniquement aux personnes autorisées.

Pour réussir cette transformation, j’insiste sur la nécessité de choisir un partenaire technologique de confiance. Il est crucial de bien choisir son prestataire, celui-ci doit être capable d’assurer non seulement la sécurisation des données, mais aussi de respecter les régulations en vigueur, notamment le RGPD. Entré en vigueur en 2018, il impose des exigences strictes sur la gestion des données personnelles. Les entreprises doivent garantir la protection des données de leurs clients, ainsi que leur droit à l’accès, à la rectification et à la suppression de ces données. Le prestataire choisi doit également s’engager à offrir une traçabilité complète, essentielle pour toute entreprise devant répondre à des obligations légales, comme celles liées à la conservation de documents comptables ou fiscaux.

