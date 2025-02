La France veut interdire l’internet mobile illimité ! Retour aux forfaits data des années 2000 ?

Alors qu’on s’était habitués aux forfaits XXL et aux gigas en pagaille, le gouvernement réfléchit à un coup de frein radical.

L’objectif est de limiter l’impact environnemental du numérique. Toutefois, après avoir goûté à l’abondance, les Français sont-ils prêts à revenir aux forfaits mesurés ?

Moins de data pour un monde plus vert

En France, les gigaoctets sont devenus un bien largement démocratisé. En cinq ans, les forfaits sont passés de 50 Go à plus de 200 Go, tandis que les prix chutent.

Et merci qui ? Merci Free Mobile, qui a lancé cette surenchère, obligeant Orange, SFR et Bouygues à suivre le mouvement. Malgré cela, selon l’Arcep, l’autorité administrative qui gère la régulation du secteur des télécommunications, un abonné français consomme en moyenne 17 Go par mois.

Autrement dit, seuls 8,5 % des 200 Go disponibles sont réellement utilisés. Ce qui pour l’Ademe pose problème. Au cas où vous ne saurez pas, Ademe est un organisme public français qui accompagne l’État, les entreprises et les citoyens dans la transition écologique.

Son rôle est d’étudier et de proposer des solutions pour réduire l’impact environnemental dans plusieurs domaines : énergie, transport, gestion des déchets, numérique, etc.

Et cette fois, la solution que l’agence avance c’est de réduire notre consommation d’internet. La solution à quel problème ?

📢 Forfaits mobiles en danger ! 🚨 Le gouvernement veut limiter la data sous prétexte écologique. Fin des offres illimitées, hausse des prix… Bientôt une taxe sur l’Internet mobile ? 🤯 Arnaque ou vraie mesure écolo ?👇 https://t.co/p5gsqEUfeK #Libertedexpression — madame-raleuse.com (@Mme_Raleuse_com) February 3, 2025

Au fait, une étude menée avec l’Arcep en 2022 révèle que le numérique représente 4,4 % de l’empreinte carbone nationale. Surtout, les connexions mobiles via la 4G et la 5G seraient dix fois plus polluantes que le Wi-Fi.

D’où l’idée d’imposer un changement radical.

Internet mobile avec modération,pour bientôt en France ?

Afin de nous encourager à ajuster nos consommations en fonction de nos besoins réels, l’Ademe propose une réforme instaurant une tarification progressive des données mobiles.

Déjà testé dans les pays scandinaves, ce modèle modulerait le prix en fonction du volume consommé. Cela nous incitera à privilégier le Wi-Fi.

Mais évidemment, les opérateurs s’inquiètent. Les forfaits illimités sont un atout marketing majeur, même si la plupart des abonnés n’en exploitent qu’une fraction.

Cela dit, certains n’ont pas attendu la loi pour évoluer. Prixtel, par exemple, propose déjà des forfaits à paliers depuis 2021, où le tarif s’adapte à la consommation.

Bref, ce projet de loi est prévu pour début 2026. Et tout compte fait, pour ceux qui sont en télétravail, il n’y aura pas de vrai changement.

Par contre, si vous êtes constamment en déplacement, faudra peut-être penser à une box de poche dès maintenant pour avoir internet partout en France. Il n’y a rien de difficile que de se désaccoutumer ! Ainsi au moins, vous aurez toute l’année pour vous habituer.

Sinon, si vous avez une autre solution, n’hésitez pas à la partager dans le commentaire. Et au fait, comment vous encaissez cette nouvelle ? Vous êtes de ceux en télétravail ou ceux constamment en déplacement ?

