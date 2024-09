La GameBoy Color de retour ?! Analogue lance une console inspirée par Nintendo

Le jeudi 12 septembre, dès 17h (heure française), Analogue lance sa série limitée de consoles Pocket, inspirée par la mythique GameBoy Color.

Revivez la magie de vos premiers jeux vidéo ! Analogue redonne vie à nos souvenirs avec une palette inspirée des GameBoy Color d’origine. Disponible le 12 septembre, cette nouvelle série promet de capturer l’essence de cette époque en couleurs vibrantes. Ne ratez pas cette chance unique de tenir un morceau d’histoire dans vos mains.

Un hommage aux couleurs iconiques de la GameBoy Color

Déjà connu pour ses consoles rétro modernisées, Analogue ne déçoit jamais ! Cette fois, il s’agit d’une édition inspirée des teintes originales de la GameBoy Color. Les six nouvelles couleurs – Berry, Dandelion, Gold, Grape, Kiwi et Teal – replongent les joueurs dans l’univers des consoles portables de 1998 à 2003. Alors, avec ces teintes, on ne peut s’empêcher de revivre les moments passés à jouer sous la lumière d’une lampe de chevet…

Pourtant, cette édition spéciale est bien plus qu’un simple clin d’œil à l’histoire. En plus de son design coloré, chaque console sera disponible pour 250 dollars, et vous pourrez les commander dès le 12 septembre à 11h HE.

L’expédition sera rapide, entre 24 et 48 heures après la confirmation de commande. Ces éditions limitées, sans doute très attendues, promettent de séduire les collectionneurs comme les amateurs de jeux rétro. Et quoi de mieux que de retrouver la GameBoy Color sous une forme améliorée ?

Introducing Analogue Pocket: GBC Colors Limited Editions.



An homage to the iconic original GBC Colors.

Highly limited quantities.



$249.99.



On sale: Sep 12th, 8am PDT

Shipping: Sep 16th, 8am PDT



More info at https://t.co/UCfveS6Jmj pic.twitter.com/lqtwAQ87ZK — Analogue (@analogue) September 10, 2024

Le retour des versions standards pour les nostalgiques classiques

Outre ces éditions colorées, Analogue a pensé à tout ! En même temps que ces nouveautés, les modèles standards en noir et blanc seront réapprovisionnés. Selon Analogue, ces versions seront disponibles immédiatement après l’achat.

Depuis le lancement de la Pocket, ces modèles standards sont souvent passés inaperçus, éclipsés par les éditions limitées. Pourtant, ce réapprovisionnement est une opportunité idéale pour ceux qui préfèrent la simplicité du noir ou du blanc.

Bien sûr, Analogue s’efforce de maintenir ces consoles en stock aussi régulièrement que possible. En plus, cette disponibilité garantit aux joueurs une chance de retrouver la Pocket, sans devoir attendre indéfiniment. Alors, pour les fans de consoles classiques, c’est une véritable bonne nouvelle !

Parallèlement, la mise à jour logicielle 2.3 est annoncée pour le même jour. Bien que tous les détails ne soient pas encore dévoilés, cette mise à jour promet d’enrichir l’expérience utilisateur. Elle consolide ainsi la place d’Analogue dans le cœur des amateurs de rétro gaming.

Cette réinvention de la GameBoy Color… c’est la cerise sur le gâteau ! Alors, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prêts à saisir cette opportunité unique ? Laissez un commentaire pour partager votre avis et enthousiasme avec d’autres passionnés de GameBoy Color.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.