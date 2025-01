La guerre de l’IA éclate : Elon Musk troll OpenAI, Sam Altman répond brutalement

Le monde de l’IA est en pleine effervescence, et cette fois, ce n’est pas pour des innovations techniques, mais pour une guerre de géants. Elon Musk et Sam Altman, deux des plus grandes figures de l’IA, s’affrontent à coups de piques et de critiques après l’annonce du méga-projet d’infrastructure IA de Donald Trump. Et si le silence était d’or, leurs répliques l’ont transformé en or brut.

L’IA n’a jamais été aussi centrale dans les discussions technologiques, mais aujourd’hui, elle devient aussi un terrain de guerre politique. L’affrontement entre Sam Altman d’OpenAI et Elon Musk prend des allures de saga épique.

Ce 21 janvier, Donald Trump a annoncé un gigantesque projet d’infrastructure d’IA nommé Stargate, soutenu par des entreprises comme OpenAI, SoftBank, et Oracle. Mais devinez qui est curieusement absent de ce projet à 500 milliards de dollars ? Elon Musk, bien sûr.

La guerre de l’IA éclate… Elon Musk vs. Sam Altman, round final ?

Si vous avez suivi la rivalité entre Elon Musk et Sam Altman ces dernières années, préparez-vous, car ça vient de monter d’un cran. L’IA devient donc un terrain de guerre géopolitique.

Tout commence par, Stargate, le méga-projet qui vise à booster la position des États-Unis dans la course mondiale à l’IA. OpenAI et ses alliés s’engagent à investir 100 milliards de dollars pour lancer l’affaire. Avec une vision ambitieuse d’atteindre le demi-billion en quatre ans.

Elon Musk is big mad he’s not in on the Stargate project.



So he’s basically calling Donald Trump a liar?



🤣 pic.twitter.com/cXLxcVJKeb — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 22, 2025

Tout ça sous la bénédiction de Donald Trump, qui voit dans ce projet un moyen de réindustrialiser les États-Unis et d’assurer leur domination technologique.

Ainsi, OpenAI vend ce projet comme une révolution pour l’IA générative. « Plus de puissance de calcul conduit à de meilleurs modèles » a expliqué Kevin Weil d’OpenAI. L’entreprise pourrait même se lancer dans la fabrication de puces d’IA, histoire de ne rien laisser au hasard.

Mais alors, pourquoi Elon Musk fait-il la tête ?

Depuis son départ d’OpenAI, Elon Musk semble avoir un radar activé pour chaque mouvement de Sam Altman. Et il n’a pas hésité à critiquer le projet Stargate, le qualifiant de mirage financier. Selon lui, les entreprises impliquées « n’ont pas l’argent pour investir ».

Par ailleurs, Elon Musk se sent visiblement exclu, et ça se voit. Il n’a pas hésité à balancer des piques sur la gestion de l’IA et à questionner la légitimité du projet. Sa propre entreprise, xAI, créée en 2023 pour concurrencer OpenAI, reste étrangement absente de l’équation. Une absence qui, pour lui, symbolise presque une trahison personnelle.

Toutefois, Sam Altman n’a pas laissé passer ça. Dans une réponse qui a fait le tour des réseaux sociaux, il a calmement, mais fermement riposté : « C’est faux, comme vous le savez sûrement. ». Il a même invité Elon Musk à visiter un des premiers chantiers de Stargate, afin de lui montrer que le projet avance bel et bien.

Sam Altman just responded to Elon Musk saying Project Stargate doesn’t “actually have the money” pic.twitter.com/rK7ri8A5Im — Evan (@StockMKTNewz) January 22, 2025

Mais la meilleure réplique de Sam Altman reste cette phrase assassine : « Ce qui est bon pour le pays n’est pas toujours ce qui est optimal pour vos entreprises ». Si je traduis cela, Elon Musk devrait peut-être arrêter de penser à sa petite personne et se concentrer sur l’intérêt collectif.

Stargate est-il le futur ou l’échec annoncé ?

Cette embrouille entre Elon Musk et Sam Altman ne date pas d’hier. Les deux étaient autrefois cofondateurs d’OpenAI, mais leur vision a divergé. Elon Musk voulait que l’IA soit open source et transparente, tandis que Sam Altman a orienté l’entreprise vers d’énormes profits. Depuis, c’est la guerre froide, et chaque nouvelle initiative d’OpenAI semble agiter Elon Musk comme un chiffon rouge.

Le projet Stargate est clairement un énorme pari pour les entreprises impliquées. Elon Musk, lui, semble prêt à saboter ce qu’il ne peut pas contrôler, tout en vantant les mérites de xAI. Par contre, je pense que cette rivalité va continuer à faire des étincelles.

En plus, Stargate pourrait bien être le chapitre le plus important de cette guerre de l’IA. Reste à savoir si les deux PDG finiront par trouver un terrain d’entente… à suivre.

Et vous ? quel camp soutenez-vous ? Selon vous, qui a raison dans cette rivalité ? L’approche ambitieuse de Sam Altman avec Stargate ou la vision critique d’Elon Musk ? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire !

