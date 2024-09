La « marraine de l’IA » va vous permettre de créer votre propre monde

Fei-Fei Li, la marraine de l’IA, montre une startup qui a pour mission principale d’enseigner aux systèmes d’IA une connaissance approfondie de la réalité physique.

World Labs vient de voir le jour. Il s’agit d’une startup cofondée par Fei-Fei Li, connu également sous le surnom de « marraine de l’IA ». Cette entreprise a été développée, car Fei-Fei Li pense qu’il est possible de créer des mondes entiers grâce à la physique et la logique ainsi que les détails florissants de notre réalité physique.

La marraine de l’IA : Qui est réellement Fei-Fei Li ?

Fei-Fei Li est une informaticienne à Stanford, mais elle a mis en pause ce poste pour pouvoir cofonder World Labs. Quand elle a immigré aux États-Unis à l’âge de 16 ans, elle n’avait aucune connaissance de l’anglais. Néanmoins, après avoir surmonté de nombreux obstacles, elle est devenue l’une des figures emblématiques de la technologie de l’IA.

Avant de devenir cofondatrice de cette startup, elle a occupé le poste de directrice du Stanford AI Lab. Elle était également responsable scientifique de l’IA et de l’apprentissage automatique chez Google Cloud.

L’année dernière, elle a publié un livre qui associe les mémoires et l’histoire d’amour avec l’IA, intitulé The Worlds I See. D’après Fei-Fei Li, ce livre est construit comme une double hélice, mélangeant sa quête personnelle et la trajectoire de l’IA.

« Nous continuons à nous voir à travers le reflet de qui nous sommes », explique Li. « Une partie de ce reflet est la technologie elle-même. Le monde le plus difficile à voir, c’est nous-mêmes. » Aujourd’hui, elle pourrait créer des mondes que personne n’a encore vu auparavant.

Rappelons aussi qu’il y a une dizaine d’années, Li a contribuée à ce que l’IA puisse prendre un tournant grâce à la création d’ImageNet. Il s’agit d’une base de données sur mesure d’images numériques. Cette dernière a aidé les réseaux neuronaux à devenir beaucoup plus intelligents.

Créer votre propre mode avec Worlds Lab, la première entreprise d’intelligence spatiale

Pour que l’IA puisse développer des mondes réels comme des simulations réalistes ou d’un monde entièrement imaginaire, les modèles d’apprentissage profond actuel ont besoin d’un coup de pouce.

On peut désormais composer notre monde rêvé sous forme d’invites si on a l’habitude de le faire avec de la prose. Notons qu’il est possible de se promener dedans et de le restituer.

« Le monde physique des ordinateurs est vu par des caméras, et le cerveau de l’ordinateur derrière les caméras », déclare Li. « Transformer cette vision en raisonnement, en génération et en interaction éventuelle implique de comprendre la structure physique, la dynamique physique du monde physique. Et cette technologie s’appelle l’intelligence spatiale. »

C’est d’ailleurs pour cette raison que World Labs se considère comme une société d’intelligence spatiale. Sa principale mission consistera à déterminer si ce terme pourrait devenir une révolution ou juste une blague.

Li a eu l’idée de fonder une entreprise au début de l’année 2023, après avoir dîner avec Martin Casado, un pionnier des réseaux virtuels. Il est même devenu un associé chez Andreessen Horowitz. C’est une société de capital-risque qui s’est fait un nom pour son adoption quasi salvatrice de l’IA.

Casado est persuadé que l’intelligence spatiale deviendra le moteur du changement. À terme, a-t-il déclaré « vous pourriez prendre votre livre préféré, le jeter dans un modèle, puis entrer littéralement dedans et le regarder se dérouler en temps réel, de manière immersive ».

De ce fait, pour y parvenir, Li et Casado sont convaincus que la meilleure chose à faire est de passer à de grands modèles linguistiques à de grands modèles mondiaux.

