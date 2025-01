La première IA égale à l’humain va naître en 2025 ! OpenAI en est sûr

Sam Altman, PDG d’OpenAI, affirme que l’intelligence artificielle générale (AGI) pourrait émerger dès 2025. Cette avancée révolutionnaire promet de transformer à jamais la technologie et l’avenir de l’humanité.

Sam Altman, PDG visionnaire d’OpenAI, a récemment dévoilé une prédiction qui fait déjà grand bruit. Dans un billet de blog intitulé « Réflexions », il estime que l’AGI, aussi appelée superintelligence, deviendra réalité en 2025. Il prévoit également l’arrivée des premiers agents IA sur le marché du travail, un changement qui pourrait transformer les entreprises à une vitesse inédite.

« Nous savons désormais comment construire l’IA générale telle que nous l’avons toujours imaginée », écrit-il. Ces outils, qu’OpenAI s’efforce de perfectionner, promettent une productivité révolutionnaire et des avancées scientifiques accélérées. Cependant, cette percée soulève également des interrogations sur l’avenir de l’emploi pour de nombreuses professions.

Les hauts et les bas d’un parcours exceptionnel

Le chemin vers cette vision futuriste n’a pas été de tout repos pour Altman. Il évoque notamment une expérience marquante, celle de son licenciement soudain lors d’un appel vidéo alors qu’il se trouvait dans un hôtel à Las Vegas. Ces dernières années ont été parmi les plus intenses de sa vie, mais elles ont également marqué des accomplissements majeurs, comme le lancement de ChatGPT, un produit qui a transformé l’industrie de l’IA.

Altman décrit avec émotion les débuts d’OpenAI, une entreprise qui, en seulement neuf ans, a bouleversé la manière dont nous interagissons avec la technologie. Il se remémore les défis, mais aussi les moments de triomphe, marqués par des avancées scientifiques et des innovations spectaculaires.

Un avenir guidé par la superintelligence

En regardant vers l’avenir, Altman souligne que l’AGI ne sera pas une simple évolution de ChatGPT, mais une transformation radicale. « Avec la superintelligence, nous pouvons accomplir bien plus que ce que nous avons réalisé jusqu’à présent », déclare-t-il. Ces outils promettent d’accélérer la découverte scientifique, d’innover à des niveaux encore inimaginables et d’apporter prospérité et abondance.

Ces propos font écho à ceux d’Alan Thompson, expert en IA, qui estime que l’AGI est à portée de main. Selon lui, les derniers développements, notamment le projet Nvidia Cosmos, renforcent cette probabilité, désormais évaluée à 88 %.

Le lancement de l’AGI, tel que prédit par Altman, représente une étape cruciale pour la science et l’industrie. Les agents intelligents pourraient non seulement remplacer certains emplois, mais également en créer de nouveaux. Cependant, ces changements ne seront pas sans défis. Les entreprises et les gouvernements devront collaborer pour encadrer ces technologies, éviter les dérives et garantir que cette révolution bénéficie à tous.

Selon Sam Altman, l’arrivée de l’AGI en 2025 pourrait marquer une étape historique en redéfinissant la technologie et en repoussant les limites des capacités humaines. Alors que les premiers agents IA s’intègrent peu à peu dans nos vies, cette nouvelle ère porte à la fois des opportunités inédites et des responsabilités immenses.

