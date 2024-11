Les compétences incontournables pour les développeurs en 2025

En 2025, l’intelligence artificielle, l’automatisation et le machine learning redéfiniront le marché de l’emploi. Cela va créer une demande de talents sans précédent dans l’industrie technologique.

Selon une étude d’Indeed, les offres d’emploi mentionnant l’IA générative ont explosé aux États-Unis et en Europe. En France, par exemple, la demande a augmenté de 6,8 fois. Ces compétences seront donc essentielles pour répondre aux besoins des entreprises.

Des technologies en forte demande

Les compétences en machine learning connaissent une croissance impressionnante. D’après BairesDev, des technologies comme Angular, Flutter, Kotlin et Terraform sont également en forte demande. La maîtrise de langages comme Python, React, .NET, Node et Java est cruciale pour développer des applications basées sur l’IA. L’infrastructure de données est également devenue essentielle, avec une hausse de 77 % de la demande pour des outils comme MongoDB, Snowflake et Databricks.

Une infrastructure de données solide est désormais indispensable pour réussir dans l’IA. Justice Erolin, CTO de BairesDev, souligne que ces compétences en données sont au cœur des projets d’IA performants. Le marché demande des développeurs capables de gérer et optimiser ces plateformes technologiques pour permettre aux solutions d’IA de fonctionner efficacement.

Les lacunes en compétences, un défi pour 2025

Malgré la forte demande de talents, une pénurie de compétences numériques se fait sentir. En Europe, un tiers des travailleurs manquent des compétences numériques de base. Ce déficit pourrait freiner la croissance des entreprises et nuire à la compétitivité. Les métiers technologiques, notamment en IA et cybersécurité, sont ceux qui devraient connaître la plus forte demande, mais la pénurie de talents reste un problème majeur.

La transformation numérique rapide amplifie cette demande de talents. Les entreprises, sous pression pour rester compétitives, ont besoin de développeurs qualifiés pour moderniser leurs opérations. La demande en cloud computing, cybersécurité et IA est particulièrement forte. Cependant, environ 40 % des adultes en Europe manquent de compétences numériques de base, ce qui complique encore le recrutement.

Des opportunités de carrière en hausse

Les perspectives restent positives pour les développeurs qualifiés. Aux Pays-Bas, le marché technologique devrait connaître une hausse de 15 % des offres d’emploi en 2025. De grandes entreprises comme Booking.com, ING, Unilever et Philips continueront de recruter. Les hubs technologiques tels qu’Amsterdam et Rotterdam offrent de nombreuses opportunités, notamment pour les ingénieurs logiciels spécialisés.

