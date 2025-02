Les escroqueries amoureuses alimentées par l’IA rapportent des millions : êtes-vous à l’abri ?

À l’approche de la Saint-Valentin, l’essor de l’IA fait exploser les arnaques sentimentales. Des messages ultra-personnalisés aux deepfakes bluffants, les escrocs affinent leurs techniques et piègent chaque année des milliers de victimes.

Les fraudeurs ne se contentent plus des éternels mails mal écrits ou des messages douteux sur Facebook. Grâce aux outils d’IA générative, ils peaufinent leurs discours, adaptent leur style et perfectionnent leurs manipulations. Selon Satnam Narang, expert chez Tenable, ces arnaqueurs exploitent l’IA pour masquer leurs lacunes linguistiques et créer des dialogues crédibles et émotionnellement impactants.

Et ce n’est pas tout ! Les deepfakes, ces vidéos et audios truqués par l’IA, ajoutent une couche de réalisme effrayante. Fini le temps où un simple appel vidéo permettait de lever les doutes : aujourd’hui, un escroc peut se faire passer pour n’importe qui, avec une voix et un visage générés de toutes pièces.

Des pertes en millions… et une méfiance généralisée

Le phénomène prend une ampleur alarmante. À Hong Kong, Singapour, en Inde et à Taïwan, les pertes liées aux escroqueries amoureuses alimentées par l’IA dépassent déjà les 44,1 millions d’euros ! Un chiffre vertigineux, qui pourrait bien exploser avec l’arrivée de nouvelles technologies encore plus performantes.

Les victimes ne sont pas seulement des internautes naïfs. Même les plus prudents peuvent tomber dans le piège tant ces escroqueries sont sophistiquées. Un faux profil bien construit, quelques conversations sincères, un peu de patience… et la victime finit par envoyer de l’argent, investir dans une fausse opportunité ou partager des informations sensibles.

Qui sont les cibles privilégiées des escrocs 2.0 ?

Si tout le monde peut être visé, certains profils sont plus vulnérables que d’autres. Les seniors, moins à l’aise avec les nouvelles technologies, se laissent plus facilement piéger par des arnaqueurs aguerris. Les ex-militaires figurent également parmi les cibles privilégiées, victimes fréquentes d’usurpations d’identité avec des photos volées. Quant aux personnes en situation de solitude ou de précarité financière, elles restent vulnérables aux belles promesses et cèdent plus facilement sous la pression émotionnelle.

Les plateformes comme Tinder ou Meetic tentent de sensibiliser leurs utilisateurs, mais les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour contourner ces mesures. L’un des stratagèmes les plus en vogue ? Se faire passer pour un « sugar daddy » ou une « sugar mommy ».

« Pig Butchering » : la nouvelle méthode qui détruit des vies

Le « pig butchering » (ou « abattage de porcs ») est l’une des techniques les plus vicieuses. Ici, l’escroc prend son temps. Il séduit, établit une relation de confiance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis, il propose un investissement « sûr » dans la crypto-monnaie ou en bourse.

Résultat ? La victime se retrouve ruinée, incapable de récupérer ses fonds. Pire encore, certains escrocs réapparaissent sous une nouvelle identité et assurent pouvoir récupérer l’argent perdu… en exigeant des frais supplémentaires. Une double arnaque, à la fois implacable et cruelle.

Face à cette menace grandissante, la vigilance est de mise. Voici 5 réflexes essentiels pour ne pas se faire piéger :

Méfiez-vous des déclarations d’amour trop rapides : si votre interlocuteur semble pressé d’officialiser la relation ou d’obtenir de l’argent, c’est un énorme drapeau rouge;

Ne partagez jamais vos données sensibles : aucune raison valable ne justifie l’envoi de documents personnels ou bancaires à une personne que vous n’avez jamais rencontrée en vrai;

Vérifiez l’identité de votre interlocuteur : une recherche d’image inversée sur Google peut dévoiler un faux profil en quelques secondes;

Refusez les demandes d’argent : qu’il s’agisse d’une urgence médicale, d’un voyage ou d’un investissement, un vrai partenaire amoureux ne vous demanderait jamais d’argent à distance;

Signalez les comportements suspects : si vous pensez être la cible d’une arnaque, alertez les autorités et les plateformes concernées.

En somme, les escroqueries amoureuses ne sont pas nouvelles, mais avec l’IA, elles atteignent des sommets inédits. Plus convaincants, plus persistants, plus difficiles à détecter… les fraudeurs sont en train de redéfinir l’arnaque 2.0. Alors, avant de succomber aux belles paroles d’un inconnu en ligne, posez-vous la question : et si votre prétendant(e) était une IA… pilotée par un escroc ?

