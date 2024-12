« Les IA vont devenir totalement imprévisibles » : le fondateur d’OpenAI explique le futur

Ilya Sutskever, figure clé d’OpenAI, prédit un tournant majeur dans la manière de concevoir l’IA. Rappelons que les ressources en données se raréfient, ainsi les chercheurs devront innover pour maintenir le progrès.

Ce cofondateur d’OpenAI a fait parler de lui plus tôt cette année en quittant l’entreprise pour fonder son propre laboratoire, Safe Superintelligence Inc. Depuis ce départ, il s’est fait discret, mais il a marqué son retour sur la scène publique vendredi. En effet, il a été vu à la conférence sur les systèmes de traitement de l’information neuronale (NeurIPS) à Vancouver.

Sur scène, Sutskever a fait une déclaration audacieuse : « La préformation telle que nous la connaissons est vouée à disparaître. » Cette phase cruciale du développement des modèles d’IA, où les algorithmes apprennent des structures à partir de vastes quantités de données non étiquetées, pourrait bientôt appartenir au passé.

L’évolution de l’IA comparé à celle des cerveaux humains ?

Selon Ilya Sutskever, plus un système d’IA est capable de raisonner, « plus il devient imprévisible ». Il a illustré cette idée en comparant l’imprévisibilité des systèmes avancés à celle des IA jouant aux échecs, qui surprennent même les meilleurs joueurs humains.

Lors de son intervention, Sutskever a également exploré les parallèles entre l’évolution biologique et l’évolution de l’IA. Il a cité des études montrant comment la masse cérébrale des hominidés a suivi un modèle de mise à l’échelle unique par rapport aux autres mammifères.

De la même manière, il a suggéré que l’IA pourrait découvrir de nouveaux paradigmes de mise à l’échelle. Cela pourrait d’ailleurs dépasser les limites actuelles de la préformation.

« Ils comprendront les choses à partir de données limitées. Ils ne seront pas confus », a-t-il déclaré. De plus, il a laissé entrevoir un avenir où les systèmes d’IA seront plus autonomes et adaptatifs.

Qu’est-ce que l’IA pourrait nous réserver selon Sutskever ?

À la fin de son intervention, Ilya Sutskever a été interrogé sur la manière dont les chercheurs pourraient inciter à développer une IA qui respecte les libertés humaines.

Sutskever a reconnu que ces questions méritaient davantage de réflexion, mais il a admis ne pas se sentir « assez confiant » pour y répondre pleinement. Il pense que la gouvernance descendante est une chose assez complexe.

Lorsque le sujet de la cryptomonnaie a été soulevé comme une solution potentielle, il a répondu avec prudence. Néanmoins, il n’a pas manqué de souligner que cela pourrait représenter un résultat intéressant.

« Ce ne serait pas un mauvais scénario final si les IA voulaient simplement coexister avec nous et aussi avoir des droits », a-t-il suggéré. Tout en se gardant d’une position définitive, Sutskever a encouragé la spéculation sur ces enjeux imprévisibles, soulignant leur importance pour l’avenir.

Je pense qu’on est encore loin de terminer toutes les données disponibles, ainsi, nous pouvons encore en profiter pour entraîner cette technologie avec ces données ! Et vous, qu’en pensez-vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.