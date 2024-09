Les robots cuisiniers arrivent ! Pourquoi ça va transformer la société ?

Les robots cuisiniers débarquent depuis un certain temps dans la cuisine ! Oui, ce n'est plus une vision des science-fiction sortie tout droit de « Star Trek » ou « Les Jetson ». La technologie est désormais réelle et mondiale.

Des scientifiques de l'Université polytechnique de Californie effectuent une étude sur les conséquences que les cuisines IA ainsi que les robots cuisiniers pourraient avoir sur diverses entreprises et cultures du monde. Cette étude financée par la National Science Foundation des États-Unis est actuellement à mi-chemin. Voici les principaux domaines d'avantages et de risques à examiner concernant cette technologie.

Des robots cuisiniers qui débarquent pour faciliter le quotidien !

La technologie de l'IA a révolutionné depuis un certain temps le domaine de la cuisine, notamment avec les robots cuisiniers. Au début, elle était assez onéreuse, c'est la raison pour laquelle les professionnels de la restauration ont été les premiers à avoir adopté les technologies de cuisine basées sur l'IA.

Avec le temps, les prix devront baisser énormément, ainsi, elle sera plus accessible pour les particuliers. Cela pourrait ainsi transformer la dynamique des sociétés et des ménages.

Cet appareil peut être utilisé pour de nombreuses tâches. On peut s'en servir pour frire du poulet, préparer des salades, retourner des hamburgers, servir des ramen, créer des pizzas, faire des sushis, mélanger des cocktails, cuire du pain, et bien plus encore.

L'intelligence artificielle peut concevoir des recettes selon la compatibilité moléculaire des ingrédients ou de ce que la cuisine a en stock. Ils sont aujourd'hui sur le point d'élaborer pour automatiser la cuisine entière pour la haute gastronomie.

Quels sont les avantages de l'utilisation des robots cuisiniers sur la société ?

Les robots cuisiniers présentent des avantages pour les créateurs, les consommateurs, la communauté ainsi que les cultures.

L'utilisation des cuisines IA permet aux chefs de booster leur créativité et de se défaire des tâches répétitives et fastidieuses. Parmi eux, on peut citer l'épluchage des pommes de terre ou encore le fait de rester debout à un poste de travail durant des heures.

La technologie permet de gagner du temps, ce qui signifie que l'on peut consacrer plus de temps avec sa famille. Il est également possible de libérer du temps pour se concentrer sur des activités plus urgentes.

Par ailleurs, les robots cuisiniers pourraient s'adapter à une alimentation personnalisée. L'IA est capable de s'adapter à différents régimes spéciaux, les goûts à la demande ou encore les allergies.

Cette technologie se révèle être également favorable pour la créativité et l'expérimentation. À titre d'exemple, elle peut aider à concevoir des présentations culinaires élaborées ou encore des recettes originales dans l'esprit d'une culture.

Tout comme cette technologie contribue à développer de nouvelles connaissances scientifiques, elle peut aussi augmenter la compréhension. Il est désormais plus facile de connaître les propriétés des ingrédients alimentaires, des techniques de cuisson, de nouvelles méthodes ou encore les interactions alimentaires.

Quels sont les impacts négatifs de la technologie sur la société ?

Malheureusement, cette technologie présente également des risques pour le bien-être humain. N'oublions pas la vertu thérapeutique de la cuisine. De plus, elle offre de nombreuses possibilités comme la créativité, la gratitude, la communication, l'apprentissage, l'aventure, l'expression personnelle, la croissance, l'indépendance et la confiance en soi, etc.

Donc, ces qualités pourraient se perdre si personne n'a plus besoin de cuisiner. Cela peut même aller jusqu'à affecter les relations familiales, car les parents et les enfants ne travaillent plus ensemble dans la cuisine.

La cuisine est un espace sûr pour discuter. On peut aussi le considérer comme le laboratoire scientifique d'un foyer, donc, l'enseignement des sciences pourrait en souffrir.

L'alchimie de la cuisine engage l'enseignement de la science des matériaux, les outils de la cuisine, les ingrédients alimentaires ainsi que leur provenance, la résolution de problèmes ou encore la santé humaine. Si l'on ne cuisine plus, on risque d'enlever ces connaissances et ces compétences.

En outre, la technologie peut avoir des impacts négatifs sur la culture. Vu que l'IA a tendance à stéréotyper, elle risque de dénaturer les recettes et les méthodes traditionnelles. Par exemple, elle peut aplatir ou simplifier à outrance les distinctions ainsi que les détails culturels.

Cela peut conduire à une diminution de la diversité dans les types de cuisines produits par l'intelligence artificielle ainsi que les robots cuisiniers.

Que pensez-vous des robots cuisiniers ? Est-ce qu'il y a d'autres avantages ou d'autres inconvénients de cette technologie ? Partagez votre avis dans les commentaires.

