L’IA de Google explore une piste contre le cancer, selon Sundar Pichai

Sundar Pichai, PDG de Google, révèle sur X qu’un modèle d’IA a formulé une hypothèse thérapeutique contre le cancer. Une avancée issue d’une collaboration avec l’Université de Yale.

L’intelligence artificielle s’allie à la médecine — et difficile de trouver une cause plus noble. Les chercheurs de Google DeepMind unissent leurs forces à celles de l’Université Yale pour donner du sens à C2S-Scale 27B. Ce modèle, fondé sur Gemma, explore des pistes que la recherche humaine n’a pas encore su maîtriser. Des algorithmes qui s’aventurent là où la science hésite encore pour mieux comprendre le cancer.

C2S-Scale 27B, le modèle de Google au service de la lutte contre le cancer

Dans un article détaillé, la division DeepMind dévoile les coulisses de C2S-Scale 27B, un modèle doté de 27 milliards de paramètres. Spécialisé en biologie cellulaire et moléculaire, il se distingue des IA générale par son orientation médicale. Sa fondation, Gemma, lui sert de socle robuste pour explorer les mécanismes du vivant.

Le modèle de Google analyse chaque cellule avec une minutie, traquant celles qui pourraient révéler les secrets du cancer. C2S-Scale 27B détecte des schémas invisibles dans les données biologiques et prédit des interactions moléculaires inattendues.

Le modèle repère une vulnérabilité propre aux cellules cancéreuses, une faille capable de freiner leur croissance. Son hypothèse naît d’une analyse massive, fondée sur des millions de séquences cellulaires.

Puis, ces découvertes guident les experts vers de nouvelles pistes thérapeutiques. Les équipes testent ensuite cette idée en laboratoire.

Les expériences sur cellules vivantes confirment les prévisions de l’IA. Les cellules cancéreuses réagissent exactement comme le modèle l’avait anticipé.

L’Université de Yale, garante de la crédibilité scientifique

La collaboration avec l’Université Yale renforce la portée du projet. Des experts en oncologie supervisent chaque étape, veillant à la rigueur scientifique.

Ces chercheurs intègrent aussi des données issues de laboratoires réels afin d’obtenir des résultats optimaux. C2S-Scale 27B, apprend de ces ensembles massifs, affine ses hypothèses à chaque itération et concentre toute sa puissance sur la biologie.

Sundar Pichai, PDG de Google, salue cette avancée comme une nouvelle voie dans la lutte contre le cancer. Les chercheurs préparent déjà des tests pré-cliniques sur modèles animaux.

Si les résultats sont concluants, des essais cliniques suivront pour évaluer le potentiel thérapeutique de cette approche.

