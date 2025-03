L’IA de Meta arrive enfin en Europe ! Faut-il remplacer votre abo ChatGPT ou Grok ?

Après des mois de retard dus aux règles locales, Meta lance son assistant IA en Europe, gratuitement.

Le lancement de l’IA de Meta en Europe arrive plus d’un an après son introduction aux États-Unis en septembre 2023. En effet, la Commission irlandaise de protection des données a temporairement stoppé l’entraînement des modèles sur les données des utilisateurs européens.

Ainsi, Meta a dû ajuster ses plans pour se conformer à ces règles rigoureuses : “Il nous a fallu plus de temps que prévu pour déployer notre technologie d’IA en Europe, car nous continuons à naviguer dans un système réglementaire européen complexe, mais nous sommes heureux d’ y être enfin parvenus.”

Déploiement progressif de l’IA de Méta en Europe

L’IA de Meta compte déjà plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde. Pour ce lancement initial en Europe, le Meta AI sera disponible dans 41 pays européens et 21 territoires d’outre-mer. Cet assistant intelligent est accessible en six langues et gratuitement.

Ses modèles de langages, adaptés aux exigences locales, s’installent d’abord sur WhatsApp, Facebook puis sur Messenger et Instagram prochainement. Un cercle bleu signale sa présence sur les interfaces. Sur WhatsApp, par exemple, il suffit de taper @MetaAI dans une discussion de groupe pour poser une question.

Cet outil est conçu pour simplifier les tâches quotidiennes. Basée sur le modèle Llama 3, elle répond aux questions, cherche des informations sur le web via Bing, ou aide dans les discussions de groupe. En Europe, le chat Meta IA se limite au texte pour respecter les régulations, avec des réponses rapides sans quitter les applications. Il en va de même pour les célèbres lunettes connectées Ray-Ban de Meta, équipées de fonctions IA.

Aux États-Unis, en revanche, l’IA propose déjà davantage de possibilités. Meta promet des améliorations régulières pour les utilisateurs en Europe, avec de nouvelles options à venir. La génération ou l’édition d’images, ainsi que l’analyse de photos, arriveront pour ceux qui sauront attendre.

