L’IA générative totalement surcôtée ? Cet expert mondial met fin à la fête

L'IA générative, un domaine en plein essor, est souvent perçue comme révolutionnaire. Rodney Brooks, pionnier de la robotique, nous propose une perspective plus nuancée sur cette technologie fascinante. Découvrons pourquoi cette technologie, selon lui, ne mérite pas tout le crédit qu'elle reçoit.

L'IA générative capte de plus en plus l'attention. Rodney Brooks expert mondial et professeur émérite au MIT, nous invite toutefois à la prudence. « Nous devons être prudents dans la manière dont nous les évaluons », insiste-t-il. Cela nous rappelle que l'intelligence artificielle a ses limites, qu'il ne faut pas négliger.

IA Générative : puissante mais limitée, selon Brooks

Brooks estime qu'il est nécessaire de tempérer l'excitation autour de l'IA générative. C'est une technologie impressionnante, mais pas aussi performante que beaucoup le pensent. « Je ne dis pas que les LLM ne sont pas importants, mais nous devons être prudents », a-t-il expliqué à TechCrunch.

Selon lui, l'IA générative peut accomplir plusieurs tâches. Toutefois, elle ne peut pas tout faire comme un humain.

Les humains surestiment souvent les capacités de l'IA générative. « Quand un humain voit un système d'IA accomplir une tâche, il généralise trop vite », a déclaré Brooks.

Les gens voient l'IA comme extrêmement capable. Cela les pousse à l'utiliser pour des applications non adaptées. En guise d'exemple, Brooks évoque Robust.ai, sa dernière entreprise.

Quelqu'un a suggéré d'utiliser un LLM pour diriger ses robots d'entrepôt. Selon lui, ce n'est pas une utilisation raisonnable de l'IA générative et cela ralentirait les opérations.

« Lorsque vous avez 10 000 commandes à expédier en deux heures, vous devez optimiser votre production », a-t-il affirmé. Le langage ne va pas aider, il ne ferait que ralentir les choses.

Il est plus simple de connecter les robots à un flux de données du logiciel de gestion d'entrepôt. Brooks a également appris à ne pas trop en faire. Il faut résoudre un problème soluble où les robots peuvent être facilement intégrés.

Les secrets cachés de l'automatisation

Nous devons automatiser les tâches déjà préparées, a expliqué Brooks. Son entreprise excelle dans les entrepôts bien ordonnés. L'éclairage y est constant, un avantage non négligeable. Rien n'obstrue le sol, évitant les accidents avec les chariots. Il n'y a pas de débris comme des sacs en plastique flottants. De plus, il n'est pas dans l'intérêt des employés de perturber les robots.

Brooks a mis en avant la nécessité d'une coopération étroite entre robots et humains. Sa société a opté pour des robots utilitaires pour les entrepôts, plutôt que des humanoïdes.

Ces robots ressemblent à des chariots de supermarché avec une poignée. « Nous n'utilisons pas de robots humanoïdes, bien que j'en aie construit plus que quiconque », a-t-il déclaré. Ces machines ont un guidon, permettant à une personne de les diriger en cas de problème.

Au fil des années, Brooks est parvenu à la conclusion que l'accessibilité de la technologie est fondamentale. Comme il l'affirme : « Je m'efforce de rendre la technologie accessible pour qu'elle soit largement adoptée. »

Il prend aussi en compte l'analyse de rentabilité. Pour lui, garantir un bon retour sur investissement est essentiel. Toutefois, Brooks admet qu'il y aura toujours des défis spécifiques en IA, possiblement insolubles pendant des décennies. Il ajoute que « si l'on ne définit pas prudemment le déploiement d'un système d'IA, une longue liste de cas particuliers demeurera ».

Paradoxalement, ces solutions sont entièrement gérées par l'IA. Brooks critique aussi la croyance en une croissance technologique constante, soulignant une faille dans cette logique. La technologie ne suit pas toujours une croissance exponentielle, malgré la loi de Moore.

Brooks utilise l'iPod pour illustrer ses propos. Initialement, sa capacité a doublé rapidement, passant de 10 à 160 Go. Si cette tendance avait persisté, nous aurions eu un iPod de 160 To en 2017. En réalité, les versions de 2017 n'avaient que 256 Go ou 160 Go. En clair, personne n'avait vraiment besoin de plus.

Brooks admet que les grands modèles de langage pourraient être bénéfiques pour les robots domestiques, notamment avec le vieillissement démographique. Pourtant, cela n'est pas sans défis.

« Les gens pensent que ces modèles permettront aux robots d'accomplir des tâches inédites », a-t-il souligné. Mais le véritable enjeu n'est pas là. Le problème réside dans la théorie du contrôle et les optimisations mathématiques complexes.

En revanche, Brooks explique que des interfaces linguistiques sur les robots pourraient être précieuses pour l'assistance à domicile des personnes âgées.

